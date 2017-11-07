陸女愛「女強人」 拍廣告得多動腦筋

友善列印
旺報

面對大陸年輕富裕女性強勁的消費力，廣告商也無所不用其極想要抓住女性的心。一項有趣的市場調查發現，將女性描繪成「女強人」的廣告可能會大大成功；但若在廣告中將女性形容是弱者，商品銷售下場就慘兮兮。想要大陸數億女性從口袋裡掏錢，可得多動些腦筋。

香港《南華早報》網站11月6日報導，大陸年輕富裕的消費者會更喜歡選擇「提倡進步女權價值觀的產品和企業」，能做到這一點的企業會比競爭者有更大優勢。一家戰略諮詢公司表示，「這一趨勢在大陸一線城市尤其明顯。在這些地方，有時人們更關注品牌傳遞的價值，而不是產品本身。」

世界銀行的資料顯示，當代中國女性購買力已超過以往，全國63%的女性人口加入了勞動力大軍，高於美國的56%和全球平均水平50%。

廣告公司李奧貝納上海的董事總經理王愷宜表示，女性更加期待品牌和經銷商傳遞更積極、更鼓舞人的資訊，主要原因是她們的金融獨立性增加了，這也對商業廣告中展現的女性形象產生了影響。

香港查睿市場調研與諮詢公司常務董事勞倫斯．利姆．戴利則說得更貼切，「在廣告中把女性描繪成強大成功人士是最近的趨勢，這顯然迎合了中國女性。」

日本護膚品牌SK-Ⅱ去年4月推出的「改寫命運」推廣活動，在大陸女性中大受歡迎，因為廣告觸及了大陸最敏感的話題--所謂剩女的困境。

這個名為「剩女反擊戰」的影片，講述幾個受過良好教育的大陸未婚女性如何面對社會和父母的催婚壓力，有些人還面帶淚水。她們最終達成了共識「不要讓社會壓力決定你的未來。」

從2016年6月到2017年2月的8個月，SK-Ⅱ產品銷量增加了50%。彭博社報導也認為大陸女性非常喜愛這則廣告。勞倫斯·利姆·戴利以此為證，「在廣告中把女性描繪成強大成功人士是最近的趨勢，這顯然迎合了中國女性。」

但在這方面出錯的公司則會倒大楣。報導舉例說，著名家具公司宜家的廣告，日前就引發社交媒體風暴，觸怒了消費者。在廣告中，一名煩惱的中國媽媽痛斥女兒沒有帶男朋友回家，這家瑞典家具業巨頭被迫撤下了廣告。無時尚中文網創始人唐小唐表示，這一事件嚴重損害了宜家在大陸的形象，特別是在大陸年輕女性消費者中的形象。

(旺報)

5千年前福建穴居人會種田 世界罕… 微博Q3淨營年增81％ 盤前漲1.5％

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。