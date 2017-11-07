陸女愛「女強人」 拍廣告得多動腦筋

2017年11月07日 20:37 旺報 李鋅銅

面對大陸年輕富裕女性強勁的消費力，廣告商也無所不用其極想要抓住女性的心。一項有趣的市場調查發現，將女性描繪成「女強人」的廣告可能會大大成功；但若在廣告中將女性形容是弱者，商品銷售下場就慘兮兮。想要大陸數億女性從口袋裡掏錢，可得多動些腦筋。

香港《南華早報》網站11月6日報導，大陸年輕富裕的消費者會更喜歡選擇「提倡進步女權價值觀的產品和企業」，能做到這一點的企業會比競爭者有更大優勢。一家戰略諮詢公司表示，「這一趨勢在大陸一線城市尤其明顯。在這些地方，有時人們更關注品牌傳遞的價值，而不是產品本身。」

世界銀行的資料顯示，當代中國女性購買力已超過以往，全國63%的女性人口加入了勞動力大軍，高於美國的56%和全球平均水平50%。

廣告公司李奧貝納上海的董事總經理王愷宜表示，女性更加期待品牌和經銷商傳遞更積極、更鼓舞人的資訊，主要原因是她們的金融獨立性增加了，這也對商業廣告中展現的女性形象產生了影響。

香港查睿市場調研與諮詢公司常務董事勞倫斯．利姆．戴利則說得更貼切，「在廣告中把女性描繪成強大成功人士是最近的趨勢，這顯然迎合了中國女性。」

日本護膚品牌SK-Ⅱ去年4月推出的「改寫命運」推廣活動，在大陸女性中大受歡迎，因為廣告觸及了大陸最敏感的話題--所謂剩女的困境。

這個名為「剩女反擊戰」的影片，講述幾個受過良好教育的大陸未婚女性如何面對社會和父母的催婚壓力，有些人還面帶淚水。她們最終達成了共識「不要讓社會壓力決定你的未來。」

從2016年6月到2017年2月的8個月，SK-Ⅱ產品銷量增加了50%。彭博社報導也認為大陸女性非常喜愛這則廣告。勞倫斯·利姆·戴利以此為證，「在廣告中把女性描繪成強大成功人士是最近的趨勢，這顯然迎合了中國女性。」

但在這方面出錯的公司則會倒大楣。報導舉例說，著名家具公司宜家的廣告，日前就引發社交媒體風暴，觸怒了消費者。在廣告中，一名煩惱的中國媽媽痛斥女兒沒有帶男朋友回家，這家瑞典家具業巨頭被迫撤下了廣告。無時尚中文網創始人唐小唐表示，這一事件嚴重損害了宜家在大陸的形象，特別是在大陸年輕女性消費者中的形象。

(旺報)