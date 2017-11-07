雲中岳老婆夢見他出事掛掉 水中蛟龍真的險溺水

2017年11月07日 19:55 中時 林淑娟

雲中岳為了這場救孫女戲險些真溺水。（緯來）

雲中岳為了這場救孫女戲險些真溺水。（緯來）

雲中岳險些真溺水。（緯來）

雲中岳與萌萌演祖孫。（緯來）

雲中岳拍戲掛彩。（緯來）

雲中岳喉嚨發炎失聲。（緯來）

緯來電影台全新自製電影《飆風老爹》將於26日晚間9點首播，「不老阿公」雲中岳為戲賣老骨頭，除了裝酷騎重機展英姿，還要上山下海當英雄，一場海邊救孫的戲，水性極佳的雲中岳竟然險溺水，他心有餘悸說：「雖然水深只到腰，但一股大浪湧來，當下腳踩不到地，感覺有兩層樓深，真是差點小命都沒有了！」他至今不敢跟老婆說這件事，因老婆在他下墾丁的前一天還夢見他出事死掉。

原來劇情安排他下水找尋失蹤孫女盧妍蓁，才幾秒鐘時間，雲中岳竟因一個浪打來，無法站起，差點溺水，他害怕表示：「我的腳像是被拖走，根本沒辦法站起來而栽入水中，人被浪架起，那幾秒像幾分鐘，感覺水深幾十米，眼睛張開都是鹹鹹的海水，我一手抱著小孩不敢放，如果放手小孩肯定瞬間被浪帶走。」幸好劇組安全措施做得好，屏東縣車城鄉後灣社區發展協會理事長劉和生見狀馬上把他扶起，雲中岳一上岸，郭彥甫立刻說：「雲哥，我們當下以為你還在演，看到你伸手求救才知道出事了」。

也因為這場溺水的戲，緊接著拍攝水中潛水的戲，也讓雲中岳有點膽顫心驚！他說：「那場戲因久沒游泳加上溺水的陰影而有點怕，十米深，光聽到水聲我就抖了，真需要收驚了。我以前可是游泳400公尺四式混合，可憋氣一分鐘，這場戲只拍兩次就OK」。

雲中岳為了《飆風老爹》南下墾丁兩周，還獻出許多第一次，他自嘲說：「以前只要穿帥帥跟女主角說說話、談談愛就好，現在年紀大了，得靠賣苦力才有得賺」。

雲中岳也因拍戲賣力，因拍一場嘶吼的戲，導致「懸雍垂」發炎腫大，加上睡覺時冷氣開太強，「懸雍垂」腫脹的像是掉了下來，塞住了喉嚨食道，他筋疲力盡說：「清晨五點一起床竟不能說話、也無法喝水、口水一直流，沒法吞嚥、沒聲音，我得用毛巾一直接口水，心想完蛋了，後面怎麼演，於是造型師寫了一張牌子，要大家別跟我說話」；戲傷不斷，雲中岳連嘴唇都因被可樂瓶敲到嘴唇受傷，傷口遲遲沒好，他說：「我拍這部戲掛彩連連，連為了抱一個小孩往後退，撞到銅架，整個背後都瘀青了，幸好殺青之後我可以趕緊回家找老婆，我跟她從沒分開超過一個禮拜呢」！愛妻之情溢於言表。

(中時)