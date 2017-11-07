HBL三十而立明開打 男子組38隊創新高

HBL賽前記者會，宣示新球季開打。（高中體總提供）

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中時電子報
／台北報導

高中籃球聯賽（HBL）30歲了！106學年度新球季8日將於台北體育館點燃戰火，今年報名總數高達53支隊伍，其中男子組38歲報名創下歷年新高。曾是「三民五虎」之一的SBL富邦勇士助理教練吳永仁，也於賽前記者會恭喜HBL「三十而立」，並以「珍惜、把握、創造」勉勵所有參賽選手。

吳永仁曾是三民家商HBL二連霸的主力班底，他說回想起高中籃球的歲月，最想要感謝的是他的教練，更要向所有默默為台灣籃球付出的每一個人致敬，最後也用了六個字勉勵所有選手：「『珍惜，把握，創造』，珍惜當選手的時光、把握每一次上場的機會，並創造與隊友拼戰的美好回憶和屬於 這個時代的榮耀光輝！」

體育署長林德福則表示，HBL 30年來非常不容易，從最早期比賽只有室外球場，一直到現在可以打進小巨蛋，一路上孕育了許多國手以及優秀教練，每一年的隊伍與參與人數也年年上升，除了感謝盡全力在場上拼鬥的球員們，也要感謝教練、裁判，以及許多的贊助商與幕後人員，更期待聯賽能越辦越好，將籃球運動的專業與技術向下紮根。

HBL男子組除了尋求衛冕的松山高中，與其他上季8強隊伍南山高中、能仁家商、高苑工商、東山高中、泰山高中、南湖高中及東泰高中，木柵高工、花蓮體中、治平高中、基隆商工、強恕高中、青年高中、宜蘭高中與光復高中也搶下預賽門票，準備與列強較勁。

(中時電子報)

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