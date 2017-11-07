陷「五虎將」風波 張正偉哽咽：有些事情非事實

2017年11月07日 20:04 中時電子報 蔡銘仁

中信兄弟歷經「五虎將」風波，被列為當事人之中的蔣智賢和張正偉，雙雙遭中信釋出，獲得最佳九人外野手的張正偉今(7日)出席頒獎典禮時，情緒失控落淚，到台下情緒依然難平，他哽咽的說，「我知道大家關心我的家務事，卸下職棒球員光環，我只是普通人，很多事不如外界所傳。」

張正偉2010年加盟兄弟象(現中信兄弟)，近年都是中信主戰外野手。他本季生涯第8個球季，雖捲入季後「五虎將」風波，但第七度拿下最佳九人外野手獎，今天與另個被點名為五虎將的王勝偉，皆出席頒獎典禮。在王勝偉領獎潰堤後，張正偉隨後上台，也忍不住情緒激動落淚。

張正偉紅著眼眶說，當然開心是能第7次得獎，但對要暫離職棒，仍相當難過，「我知道打職棒不容易，我一直很努力、很拚，在場上我毫無保留。」歷經那麼多風波，他坦言心情不好受，但該面對的還是要面對，目前就保持訓練，其他交給經紀公司處理。

張正偉領獎前1天收到釋出消息，他坦言心裡不好受，控制不住情緒才會哭，不管之後會如何，只要還能站上職棒的舞台，一定全力以赴打好每場球給球迷看。對於風波，張正偉認為外界對他的私領域雖有多方揣測，但有些事情不是事實，他並沒有選擇澄清，「只想要好好打球。」

張正偉捲入中信季後風波後，他的舅舅張泰山也透過臉書發文，告訴張正偉「有做事就要道歉，沒有就不需做任何解釋，只要自己問心無愧，沒做出對不起棒球的事，對得起多年支持你的球迷就夠了。」張正偉得獎後，也特別感謝張泰山，表示「沒有他就沒有現在的我。」

(中時電子報)