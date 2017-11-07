王菲現身李亞鵬前經紀人生日宴 與前夫同場互動冷

2017年11月07日 20:11 中時電子報 蔡曉婷

王菲忙與那英灌紅酒。（圖／取自新浪娛樂）

那英、廖凡等人現身合影。（圖／取自新浪娛樂）

王菲4年前宣布離婚。（圖／中時資料照片）

天后王菲4年前宣布與李亞鵬離婚，各自恢復單身後，仍常被拍到分別帶兩人所生愛女李嫣旅行，可見一家人關係仍好。大陸媒體報導，日前王菲現身李亞鵬前經紀人馬葭生日宴，替對方祝壽，李亞鵬也出席，但王菲與他互動頻率遠不及好閨密那英，不知是否是念及自己已有男友謝霆鋒的緣故。

王菲4年前閃電宣布結束8年婚姻，並在微博上對李亞鵬喊話：「這一世，夫妻緣盡至此，我還好你也保重」，隔年王菲驚爆與舊愛謝霆鋒上演世紀大復合，引發熱議，而李亞鵬今年初被爆秘密二婚生女，他隨即否認，但埋伏筆表示：「會有那一天的」

據《新浪娛樂》報導，王菲日前與那英等人出席歌手景岡山妻子馬葭慶生宴，同場的還有胡軍、吳秀波、廖凡等人，眾星雲集，而馬葭又正好是李亞鵬前經紀人，李亞鵬因此也現身，但從狗仔的鏡頭看來，王菲全場幾乎與李亞鵬零互動，僅在一旁拉著那英灌紅酒談心，還玩起喝交杯酒的橋段，之後坐上各自的車離開，不禁令人聯想是否與顧及謝霆鋒感受有關。

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(中時電子報)