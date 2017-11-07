黃騰浩加入《實習醫師鬥格》！當婦產科醫師卻怕看血淋淋畫面

黃騰浩加入《實習醫師鬥格》第二季演出。（民視）

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黃騰浩加入《實習醫師鬥格》第二季演出。（民視）
黃騰浩加入《實習醫師鬥格》第二季演出。（民視）

藝人黃騰浩加入民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》第二季，第一次演喜劇的他，直說終於有人發現他的本性了！他即將飾演婦產科主治醫師，在開拍前還先看了婦產科醫師相關的戲劇，要讓自己一直處在很正面又很High的情緒中，還直呼這是他不為人知的一面。

民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》本週五即將完成第一季50集的播出，第二季找來藝人黃騰浩加入，他以往都是演很有正義感、很深情的角色，加上很少有人發現他私底下是一位很搞笑的人，所以他一踏進劇組就被熱鬧的演員群包圍，直呼這劇組是快樂天堂，大家感情也很好不會擔心無法融入。

黃騰浩劇中飾演無法自己孤獨的婦產科醫師，所以常常要把場子搞的很熱，他表示私下也很怕冷場，所以這次演出剛好可以把私下那一面表現出來，讓他完全放開。他也首度在劇中獻「聲」，邊泡澡邊哼歌，本來劇組要找歌手來幫唱，但黃騰浩一口答應，還說既然是喜劇就自己來，反正五音不全也沒關係。

張捷、夏宇禾、TEDDY、哈孝遠等人一看到黃騰浩進劇組，都被他散發的暖男氣質迷得團團轉，也很期待接下來蹦出的火花，夏宇禾更直接表白：「我很喜歡你，看著你的戲長大的！」讓黃騰浩又驚又喜。但黃騰浩也自曝弱點，表示還無法看到生產過程的血淋淋畫面，可能要未來面臨老婆生產才會想要突破。

(中時)

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