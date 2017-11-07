阿聯酋航空第100架A380客機加入全球營運機隊

2017年11月07日 21:03 工商 張佩芬

阿聯酋航空A380資訊圖表。圖：業者提供

聯酋航空本月3日於空中巴士位於德國漢堡的交付中心，與該飛機製造商共同舉行第100架A380客機的交機儀式，歡慶這項重大的里程碑。交機儀式由阿聯酋航空集團主席暨執行長謝赫阿哈邁德親王親自主持。

出席者還有阿聯酋航空總裁Tim Clark爵士、空中巴士執行長Tom Enders、勞斯萊斯客戶服務部總監Dominic Horwood、阿拉伯聯合大公國駐德大使Ali Al Ahmed閣下以及漢堡市交通、經濟和創新部部長Frank Horch。

謝赫阿哈邁德親王表示：「這對於阿聯酋航空、空中巴士公司、以及A380計畫的合作夥伴來說意義重大。A380客機毫無疑問地為航空製造業以及航空產業帶來巨大的正面影響，包含提供了成千上萬個就業機會，也激發了許多在地勤、空廚、機場設施、座艙商品等相關領域的創新與研發。」

「重要的是，A380將乘客的飛行體驗提升到新的層級，而客機本身就是工程上的一項傑作。A380是世界上最大的商用客機，但同時也保持安靜、有效能的特色。阿聯酋航空也引進空中的房地產（onboard real estate）的概念，重新思考及定義機上產品設計及飛行體驗。我們的機組人員喜愛與A380一同飛行，我們的乘客也熱愛搭乘A380。」

親王表示，A380客機對於阿聯酋航空來說是一項成就。因應旅客的需求，公司已經能夠在有飛航時段管制的機場，以及地區性或是較次要的機場營運A380客機。每當因調度作業需指派A380至不同的航線時，旅客總是慕名而來，想要體驗旗艦式客機A380，進而帶動運輸量和需求。

目前仍有42架A380等待交機，阿聯酋也將持續致力落實這項計畫，並緊密地與空中巴士公司和其他夥伴合作，提供旅客更高的服務品質。

空中巴士執行長Tom Enders表示：「我們對與阿聯酋航空長期以來的合作關係感到十分驕傲，這份合作是促成A380計畫重要、不可或缺的因素。如此有遠見的航空公司，能夠信任並選擇A380作為其旗艦客機及其營運的核心樞紐，對空中巴士的所有同仁來說，這是莫大的成就感。當然，乘客對於客機的正面評價及回饋總是令人感到興奮，我們也樂見杜拜成功地與國際接軌，並被視為最具活力的國際樞紐。」

勞斯萊斯客戶服務部總監Dominic Horwood也表示：「我們祝賀阿聯酋航空迎接這個重要時刻，很榮幸能為這第100架A380注入力量，期待未來我們能夠建立強大的合作關係。」

透過勞斯萊斯引擎技術，阿聯酋航空第100架A380客機為三艙等的設計，共包含14個頭等艙私人套房、76個商務艙座位及426個經濟艙座位，並配置重新設計的機上貴賓休息室。這架客機將在杜拜航空展上展出，並於展期結束後正式投入服務。

除了慶祝活動之外，阿聯酋航空為了頌讚已故的阿拉伯聯合大公國開國之父–HH Sheikh Zayed Al Nahyan，特別訂製第100架A380客機的機身彩繪。

謝赫阿哈邁德親王提到，2018年為向Zayed致敬的一年，紀念建國之父的百歲冥誕及他的豐功偉業。在歡慶100架A380客機這項重大里程碑的同時，也向阿拉伯聯合大公國建國元首致上敬意。

阿聯酋航空A380計畫為全球的飛機製造產業鏈帶來了無數的工作機會。根據空中巴士公司的估算，阿聯酋航空A380的訂單量，已造就了歐洲41,000個就業機會，包含直接、間接、或誘發性的工作，其中光是德國境內就創造了14,500個工作機會，這些都是需要高度技術的工作。

影響所及，也帶動創造了高產值的供應鏈，對於空中巴士公司設有生產設備的國家造成顯著的乘數效應。

2013與2014年度間，因阿聯酋航空對A380的投資，為歐洲帶來預估34億歐元的國內生產總額，對德、法國內生產總額的影響則各為12億歐元。

(工商)