專訪／周杰《北京法源寺》演光緒皇帝2秒落淚 連哭48場！

周杰在《北京法源寺》飾演光緒皇帝。（時藝多媒體提供）

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周杰在《北京法源寺》飾演光緒皇帝。（時藝多媒體提供，攝影：趙涵）
周杰等演員出席《北京法源寺》台北開演記者會。（林淑娟攝）
周杰為光緒皇帝一角維持這髮型兩年不變。（經紀人提供）

大陸演員周杰1998年以瓊瑤經典劇作《還珠格格》裡的「爾康」一角走紅，不過他近年較少接拍電視劇，最近代表作是在改編自李敖同名原創小說的舞台劇《北京法源寺》飾演光緒皇帝。他接受本報專訪時坦言，儘管已經在大陸巡演了48場，也即將在台北完成3場演出，不過至今每一場演出仍都戰戰兢兢，有一場戲難度特高，他必須情緒快速轉折，在兩秒內瞬間落淚，「我每一場都是真哭，已經連哭48場」。

他說，這場戲是光緒皇帝突然對慈禧太后說「親爸爸，我是愛妳的」，說完眼淚馬上掉下來。其實當初導演田沁鑫並未要求他一定要掉眼淚，是他自己認為身為一個演員必須如此發揮，但自我要求太高的結果是，每一場演到這橋段時都極其揪心，「每到這場哭戲，我都會不想演，因為要瞬間表現出來，真的太難了。這不能像電視劇，哭不出來還可以重來。但就算觀眾看不到我的眼淚，也要讓他們體會到是真的、是真情」。

演出光緒皇帝之前，周杰就為了這角色研讀歷史，為多了解光緒、熟知戊戌變法，做了許多功課，重新去認識這位一般人眼中的代表衰敗的皇帝，並理解他想要變革、拯救大清免於亡國，卻無力回天的悲情與最後掙扎。

該劇2015年排演至今，周杰始終敬業地維持同樣的短平頭髮型，平均一個月就要理一次髮，他說：「這是一種內心的尊重、演員對角色的尊重。」

他近年較少接演電視劇，坦言因為好劇本難找，他希望多接演電影，且47歲的他，也不再像20多歲時必須為了生計而多接戲賺錢，現在的他，希望多接自己喜歡且有質感的戲，「那麼多年前拍的《還珠格格》、《少年包青天》至今還是一直在重播，這代表還是要接拍好的戲才對」。他透露，接下來會自己投資製作拍攝電視劇，目前以買下一部小說版權，正在籌備這部清裝古裝劇劇本，預計2018年拍攝，之後他還會繼續製作明朝、宋朝的古裝劇，自己會參與演出，但不會是主演。

(中時)

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