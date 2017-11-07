一架抵兩架F16 幻象2000在台服役20年失事6次

幻象2000是空軍第一線高速攔截機，服役至今已20年，由於操作成本高，目前還沒有中期性能提升的計畫。圖為2014年9月16民雄戰備道降落驗證。(陳怡誠攝)

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中時電子報

新竹南寮基地的幻象2000(Mirage2000-5)在訓練飛行時墜海，所幸飛行員何子雨已獲救，這將是幻象2000服役20年以來的第6起重大事故。幻象2000戰機價格相當於2架美國F-16，在台灣服役的記錄並不十分理想。

幻象2000是法國達梭航空(Dassault)在1980開發的第2代三角翼戰機(第1代是幻象III)，也是法國第一種採用線傳飛控的先進戰機。而我國採購的5型是1990年代的改良型，在1997年正式引進空軍，連帶魔術2型、雲母中程飛彈一起購買，具有完整的高空攔截性能，是當年最新進的機種。

幻象2000在台服役20年期間，目前已累積6次事故紀錄，其中5次發生在國內，還有1次發生在法國。在國內的事故分別是：

1999年10月15日，編號2053的雙座機因引擎吸入飛鳥而故障，兩名飛行員成功逃生獲救。

1999年12月14日，編號2036的單座機在蘇澳外海消失，飛行員江金亮少校失蹤。

2001年11月14日，編號2058的雙座機在新竹外海消失，2名飛行員劉浩帆、張健翔罹難。

2013年5月20日，編號2052的雙座機在苗栗後龍外海墜海，所幸2名飛行員成功逃生。

2017年11月7日，編號2040幻象2000單座機晚間在新竹外海墜機。

而在法國失事的那次是2012年10月3日由教官王同義中校駕駛，在法國東南部空軍基地因引擎起不明原因起火，王中校堅持迴避至無人地區，失去逃生機會結果墜機當場喪生。為表彰王同義先生捨己為人的偉大精神，追晉為空軍上校，並入祀忠烈祠。

雖然幻象2000性能優異，但是受限於法國國力無法與美國相比，因此在國際市場上銷量不高，也使得單價相當昂貴。大約一架幻象2000是兩架F-16的價格，而且後續的保修零件也同樣不便宜，使得操作成本居高不下，幻象2000因而一直有提前除役與封存的議論。

法國曾在2005年推出以幻象2000為主角的電影「空中殺陣」(Les chevaliers du ciel)，電影本身劇情並不特別，卻成功地將幻象2000拍攝的既有動感又有美感。

(中時電子報)

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