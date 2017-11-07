南投金鑽石婚楷模 銀髮長輩禮讓牽手一生

南投縣金婚、鑽石及白鑽石婚表揚大會，縣長林明溱（左二）與高齡銀髮夫妻切蛋糕祝賀。（沈揮勝攝）

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中時
頒獎表揚現場。（沈揮勝攝）
被表揚者合照留念。（沈揮勝攝）
活動在九族文化村舉行。（沈揮勝攝）

南投縣政府7日在魚池鄉日月潭九族文化村舉辦106年度金婚、鑽石婚、白金鑽婚暨各類楷模表揚大會，縣長林明溱逐一頒獎給受表揚銀髮夫妻及長青、敬老楷模，並祝福全縣長輩健康快樂、呼籲年輕人多向長輩學習幸福之道，以禮讓牽手營造美滿生活。

會中，林明溱特別邀請魚池鄉長陳錦倫、國姓鄉長丘埔生一同和高齡80歲，結褵60年的楷模代表林信昌、林李密夫婦點燃喜燭、切蛋糕，場面相當溫馨。

林明溱指出，十年修得同船渡，百年修得共枕眠。能夠牽手走過半世紀、甚至70年歲月，是多麼讓人羨慕的事！為表達對結縭50年以上之長輩佳偶的敬意並弘揚敬老精神，縣府每年辦表揚大會，都秉持最尊敬與慎重的態度。

南投縣今年白金鑽婚夫妻有27對、鑽石婚401對、金婚969對，合計為1397對；因人數不少，活動將分兩梯次進行，草屯、竹山、國姓、魚池、仁愛、鹿谷與中寮合計969對長輩7日先受表揚，南投、埔里、名間、水里、集集和信義等鄉鎮市，則排定8日第2梯次頒獎。

林明溱指出，縣府對於長輩們的福祉相當重視，為鼓勵長輩能走出戶外，他上任後將敬老愛心卡額度從300元提高到1000元，讓長輩們乘車更便利。

另為照顧長輩的健康、改善缺牙咀嚼困擾，去年推出老人假牙補助極受歡迎，縣府再度編列2000萬預算，結合中央補助1200萬元，明年老人裝置假牙補助，將提升為全口4萬元、半口2萬元。

表揚活動中，竹山鎮林信昌與林李密、中寮鄉陳昭欣與吳淑惠兩對鑽石婚楷模，在被問到幸福牽手60年的關鍵祕訣時表示，夫妻之間要禮讓，不要經常爭吵，凡事退一步，就能甜甜蜜蜜、長長久久。

(中時)

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