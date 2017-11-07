髮雕達人連泰勒 玩出自己價值

米蘭時尚髮型設計師連泰勒，靠著自學摸索，成為髮雕達人，信手拈來就能在客人頭上揮灑創作，讓人驚艷於髮型也能如此不俗。（曹婷婷攝）

友善列印
中時

聽過果雕、石雕，但你知道原來頭髮也能雕刻嗎？29歲美髮雕刻達人連泰勒，從事美髮工作逾10年，因為不甘於髮型變來變去就是那些樣式，自學髮雕技藝，從抱著「小美」人頭練雕工，漸漸也在客人頭上玩出名堂，甚至獲邀開班授課，開創不一樣的美髮路！

髮雕在台灣並不算風行，現為米蘭時尚髮型設計師的泰勒，某次看到國外設計師的髮雕創作，讓他萌念「我也要學」，當初為了摸索這門技藝，靠著觀看國外的影片「練功」。

他說，看別人操作是一回事，自己動手練習，前後也琢磨多時，從掌握力道、弧度線條等，都需要格外謹慎與小心，畢竟，下刀雕刻前要確定安全，才不枉客戶信任。

由於每一位客人的頭髮質量均不同，多數人較能接受的是從簡單幾何圖形開始創作，目前他「創作」最多的也是在客人頭上勾勒線條，讓尋常髮型增添獨特的個人風格，但最讓人驚豔的則是人像圖騰，曾經為客人將巨石強森、周杰倫等名人肖像，維妙維肖刻在頭上，宛如藝術品，廣獲讚嘆。

「髮型不只是髮型，也可以是藝術作品！」不久前，也有客人為了紀念「聯合公園」主唱查斯特，請託他在頭上刻下偶像模樣，當看到客人感動、滿意神情，他揚起笑容說，「超有成就感。」

逐漸在髮雕領域打出名號，泰勒也厚植強烈的個人獨特風格與技術門檻，年紀輕輕的他也常獲邀去授課，成為業外的另一項專業技能。

(中時)

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