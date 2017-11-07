跟消保藝齊舞動BODY 11日永和仁愛公園登場

2017年11月07日 21:24 中時 葉書宏

新北市政府將於今年11月11日下午2時至6時於永和區仁愛公園露天音樂台舉行「跟消保藝齊舞動BODY-新北市106年度消費者保護宣導音樂會」，廣邀喜愛藝文活動的民眾們來共襄盛舉。

現場活動精彩，今年特別邀請到蘋果劇團演出消費者保護及反私菸行動劇「小木偶奇遇記」，並邀請MuseAngel表演藝術團隊來和大家一起舞動「新北動健康」。此外並安排「愛啟動」「學院王國」等知名樂團表演，以及播放戶外食安電影院，歡迎大朋友小朋友一同參與！

11月11日的活動現場共分2區，分別為舞台區及攤位區。在舞台區民眾可觀賞各項藝文展演；旁邊則是攤位區，安排本府各局處設置攤位服務市民，如動保處準備200劑免費狂犬病疫苗及寵物晶片登記，歡迎市民朋友帶毛寶貝前來參加，另亦設計闖關遊戲部分，分別由消防局進行防火防災宣導、衛生局進行心理衛生宣導、環保局進行節電宣導、警察局進行防詐反毒宣導、中和地政事務所進行地政宣導，法制局會同財團法人特別補償基金進行消費者保護法律扶助宣導，完成闖關後即可至服務臺兌換精美小禮品。

現場好康並有紋身貼「我愛1950」抽好禮活動，只要至大會服務台由工作人員貼上「我愛1950」紋身貼紙，即可參加抽獎活動，好禮多項有各式高級小家電等獎品。現場也提供「消費者保護」有獎徵答，真的是好康一籮筐!

法制局長黃怡騰表示，消費者保護向來是新北市政府最重視的核心業務，我們每位市民日常生活食行住行育樂的安全以及權益，都是消費者保護工作的一環，我們市府團隊每天都兢兢業業努力作好消費者保護業務，並且利用假日來舉辦許多宣導活動，只希望能讓市民更瞭解消費者法律上的權益，作出明智的消費選擇，預防消費爭議的發生，歡迎大朋友小朋友11月11日前來永和區仁愛公園共襄盛舉。

(中時)