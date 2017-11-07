啟動捷運沿線土地使用檢討 推動大眾運輸導向發展

2017年11月07日 21:37 中時 葉書宏

新北市政府積極推動捷運三環三線建設，透過捷運系統的串連，沿線的土地使用亦將隨著捷運網絡的建構而逐漸改變。市府城鄉局將啟動「新北市捷運沿線周邊土地使用檢討與空間發展策略規劃」，檢討捷運沿線都市計畫之發展模式及土地使用管制，提出以TOD為導向之空間發展及土地使用策略。

城鄉發展局局長柳宏典表示除了已經營運中的文湖線、中和新蘆線、板南線及機場捷運等，另外環狀線第一階段和淡海輕軌預計107年底完工、萬大線第一期預計109年底完工、三鶯線預計112年底完工、安坑輕軌預計110年底完工、汐止民生線新北市端環境影響評估已經通過，台北市端綜合規劃也已報請交通部審議。在捷運開通後，沿線之土地使用條件將隨之改變，未來會有超過數十個捷運交會站。

新北市政府預先啟動捷運沿線土地檢討，考量地方需求、特色產業、商業行為、人口分佈等因素，檢討捷運沿線都市計畫之發展模式及土地使用管制，提出因地制宜之空間發展及土地使用策略，以發展總量之概念，調整土地使用之配屬，帶動更多在地經濟。

城鄉發展局綜規科長李擇仁表示，捷運的發展與民眾的生活、地方的經濟息息相關，近年來政府推動大眾運輸導向發展(Transit-oriented development, TOD)，期望藉由捷運系統的分佈，來引導生活、就業、就學及商業等行為，未來針對捷運網絡對新北市都市空間結構、人口分佈、土地使用、都市交通等之影響，整合捷運沿線周邊土地資源，提出加強沿線使用機能之建議，以副都心、區域型商業中心、沿線商業區及鄰里性商業區等分類依據，研議適當之發展強度與層級，提供空間發展策略及建議之土地使用項目，以滿足捷運周邊就學、就業、生活所需。規劃委託技術服務案已於11月7日上網公開招標，歡迎有意願團隊可以上政府電子採購網下載相關招標文件。

(中時)