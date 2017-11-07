2017年11月07日 21:29 中時電子報 林郁庭 、 羅懋

台大潑酸事件引議論 簡單自救方法這樣做（圖/翻攝自影片）

上月20日在台大校園內發生潑酸事件，被害學生至今還住在台大醫院加護病房。因為這次事件引發大家開始重新對強酸討論，近日，由一群醫護人員組成的粉專「VItaminS愛他命」也用心製作影片，用手繪圖卡方式，簡易教大家認識常見的強酸鹼，以及萬一不小心讓強酸接觸到皮膚時，如何採取正確的急救方式。

影片當中指出，濃硫酸和濃硝酸通常是工業用或是實驗使用，鹽酸及氫氧化鈉則是常見於清潔用品中的成分中。

濃硫酸因為其強烈的酸性腐蝕，有強烈的脫水性質，以及吸收水分後會強烈放熱特性，甚至能將水瞬間煮沸。當皮膚接觸到濃硫酸，會開始由最脆弱的毛細孔做突破，腐蝕、脫水、放出大量的熱。大量的熱會將周圍的皮膚全部破壞，連鎖反應使的皮膚層全數瓦解。

最重要的是，「VItaminS愛他命」提出，當皮膚接觸到大量濃硫酸時，應該要先用布料將皮膚擦乾，再用大量清水沖洗，千萬別用水直接處理，避免造成二次灼傷。

但若皮膚接觸到少量濃硫酸或是其他酸鹼物質時，處理方法如下，首先用大量清水沖洗，受傷部位的衣物必須去除之後，再浸泡冷水來減輕疼痛感。接著再用清潔布條或紗布，覆蓋受傷部位，迅速送醫治療。

(中時電子報)