新莊傳狗受虐哀嚎 熱心民眾協助通報救援

2017年11月07日 21:37 中時 葉書宏

新北市動保處10月4日凌晨接獲新莊區光華派出所通報於民全街發生虐狗案件，動保處隨即派員將狗帶回醫療，經獸醫檢查該犬隻左後腳有骨折的情形，目前在動保處接受治療，後續將要求飼主負起醫療責任並對行為人傷害動物違反動物保護法第6條規定，依同法第30條第1項第1款規定，處以最高新臺幣7萬5,000元罰鍰。

通報人表示，當天鄰居聽到對面3樓住戶發出喝醉酒爭吵聲音，驚動附近住戶，後來又傳出狗的哀嚎聲，隨即錄影搜證並報警處理，沒想到錄到行為人打狗摔狗的情形，一路把狗從3樓拖到1樓，通報人和其哥哥及哥哥女友隨即衝下樓，哥哥女友還挺身而出阻止行為人再去接觸受虐犬隻，亦把相關影片放到臉書上，馬上在網路上引起瘋傳。

經查行為人是飼主表哥蔡先生，來到飼主家住2天，當天凌晨喝酒與飼主朱某發生爭吵，後來飼主進房睡覺，蔡某竟然趁朱某睡覺時拿無辜的毛寶貝出氣，等到聽到樓下傳來狗狗的慘叫聲才醒來，該犬隻名叫嘟嘟，經動保處檢查後，發現左後腳脛骨近端骨折，需要開刀醫療，蔡某確定違反動物保護法，將依法處分，另動保處後續將約談飼主，若飼主的確沒有虐狗行為，將要求飼主帶回並付起醫療的責任。

動物保護防疫處長陳淵泉表示，狗是人類最忠實的朋友，一時酒醉打狗出氣，不旦會違反動物保護法遭受處分，還會傷害到人狗的感情，嘟嘟在帶回動保處後，依然十分親人，讓人不捨，希望未來不要對人類失去信心，動保處將針對行為人故意傷害動物行為，依違反動物保護法第6條規定，並依同法第30條第1項第1款規定，處新臺幣1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

(中時)