返鄉接棒 五代茶青讓茶永飄香

2017年11月07日 21:34 中時 葉書宏

新北市三峽天芳茶行已有百年歷史，第5代老闆黃耀寬3年前返鄉接棒，經過時間琢磨，已成可獨當一面的製茶師。106年三峽區碧螺春春季比賽，黃耀寬擊敗許多老手，取得1金質、1銀質獎的好成績，未來希望結合所學客製茶品，不僅傳承古老製茶技術，也為老茶行注入新思維。

80年次的黃耀寬在製茶師裡顯得「特別年輕」，大學主修機械，畢業後曾於相關產業服務2年，工作期間常為了趕設計圖加班。某次回家爸爸說，這樣為公司打拼，倒不如回來幫忙做茶，一樣辛苦熬夜，但拼的確是自家產業。覺得有理，又不捨自家技術失傳，便決定回鄉從頭學起。黃耀寬笑說，小時候雖都有跟著幫忙，每個環節都懂，但真的要獨挑大梁從頭做杯好茶，確實不容易。如今每批完成的茶都會讓爸爸親自鑑定，「合格」才包裝出售。

目前天芳茶行經營茶園面積約1公頃，除了生產三峽出名的「碧螺春」、「蜜香紅茶」外，也產製「文山包種」、「東方美人」、與古法做成的「龍井綠茶」。黃耀寬回憶小時候爺爺曾說，厲害的製茶師便如同廚師般，客人喜歡喝什麼茶、吃甚麼菜，都要做的出來。自己也朝這目標努力，希望有朝一日能客製出各式茶款。三峽區農會總幹事張永巨表示，為鼓勵農二代，近來都優先推派轄內茶青參加市級製茶競賽。重要的是，年輕人技術不一定比老師傅差，常抱回大獎！

農業局表示，近年各項茶賽事，陸續有年輕人嶄露頭角。農業局也持續輔導茶產區舉辦「特色茶評鑑」與「製茶技術競賽」，除了推廣「新北好茶」品牌，也讓新一代茶師們相互交流，將本市製茶技術發揚光大。而好茶還需要全民支持，認明「新北好茶」，便是安心與品質的雙重保證。

(中時)