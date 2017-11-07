王躍霖爸爸驅車6小時 就為替兒子頒中繼王獎

2017年11月07日 21:35 中時電子報 蔡銘仁

Lamigo桃猿王躍霖今年度過驚奇的一季，斬獲生涯首個中繼王獎，沒想到他今(7日)頒獎典禮時，爸爸也特地從台東驅車北上，歷經約6個小時的車程，就為親手替兒子頒發中繼王獎座，雖王躍霖曾覺得台東到台北太遠，擔心爸爸開車危險，不過王爸爸並不在意，直言「那是甜蜜的負擔」。

王躍霖2015年返台加盟猿隊後，今年專職中繼投出生涯年，投64場戰績3勝0敗、自責分率3.43。他在球季最後關頭拿下第19次中繼成功，雖跟隊友林柏佑並列，但因他自責分率較優，因此由他奪得中繼王，「我跟柏佑是很好的朋友，當下是雖開心，卻也有些尷尬。」

王躍霖生涯首度獲獎，今天他爸爸也特地從台東北上，現身會場給他驚喜，兩人一同分享這個榮耀的時刻。王躍霖說，以前他旅美時，爸爸就經常開車從台東當天來回，就為送他到機場，即便總冠軍賽時，也是如此，不過先前聯盟問他要不要找爸爸來，他擔心爸爸開車太遠危險，沒有說好。

對王躍霖來說，爸爸就像朋友一樣，兩人平時什麼都講，感情深厚。這次王躍霖看爸爸前來，被問到有無什麼話想對爸爸說，一時還不知道要說什麼，爸爸馬上補一句「不用多說，成績好就好。」王躍霖談到明年目標，他期望要比今年更好，且要整季都能維持健康出賽。

(中時電子報)