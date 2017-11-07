4個高級對話機制 有利中美發展

2017年11月07日 22:29 旺報 董庭佑

今年4月，中國國家主席習近平與美國總統川普在美國佛羅里達州海湖莊園首次會晤，雙方確定建立外交安全、經濟、執法及網絡安全與社會人文對話等四個高級對話機制；對此，專家分析指出，這將有利於兩國均衡發展。

中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤近日向新華社表示，繼中美元首在海湖莊園會晤後，兩國就共同關心的問題達到一定程度的共識，其中涵蓋中美經濟、文化、外交等各領域，再加上近年來兩國在執法和網路安全方面，有共同需求與合作，這些都將有利於推動兩國均衡發展。

美國智庫布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心主任李成則向新華社指出，中美四個高級對話機制的建立，解決了各領域的重要問題，對話目的以「結果」為主，不再執著於「實行手段」。

據新華社報導，這四個高級對話機制涵蓋了外交、經濟、人文與網路安全等方面。其中，中美均支持維護南海和平穩定，並實現朝鮮半島「無核化」，就外交安全方面，建立雙方信任措施；並肯定中美經濟合作「百日計劃」，在經濟合作上展開「一年計畫」，確立了全球貿易投資等合作領域。

而人文交流方面，兩國通過了《首輪中美社會和人文對話行動計劃》，就教育、科技、衛生、社會發展等七大合作領域制定具體的方針，包括設立「優秀美國學生短期留學中國計劃」，使兩國青少年在創新創業方面，展開交流與合作。

另外，中美將持續舉行定期會晤、建立工作小組，加強在毒品管控和執法領域的合作，並及時向司法部門請求協助。

(旺報)