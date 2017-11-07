出道11年 敖犬首推個人專輯《TRANSFORM＊變》

2017年11月07日 21:45 旺報 廖慧娟

出道11年的敖犬，過去3年專注演戲，今天（11月7日）宣布11月14日推個人首張專輯《TRANSFORM*變》，把3年來靜極思動的心情及飽滿能量投入代表作。轉戰華語樂壇的他，把自己當新人，從寫歌創作，從企劃、收歌、造型、MV、宣傳均全程參與。

專輯主打歌〈Im the best〉是敖犬自己的創作，藉由歌詞創作抒發內心感想並激勵大家要堅定自己信念。首支單曲MV，則以專輯名稱「變」為概念，宛如化身百變小天王，不僅換上7套極具風格的服裝外，更「變髮圖強」，大膽嘗試龐克頭、黑人辮子頭，讓人眼花撩亂；原本不喜歡自己大耳朵的他竟在MV中反其道而行，「加大」耳廓，顛覆以往大家對他的印像！

在MV中，敖犬也大膽嘗試不同的角色，舞棍、會後空翻及滑板的跑酷高手、刷碟的頂尖DJ等，展現自己的演戲技巧、肢體靈活度與魅力。

為一舉打響敖犬的全新專輯，其所屬的樂華娛樂砸2200萬台幣，邀請金曲鬼才製作人Starr Chen操刀，並收入陸、韓、美等多國詞曲作者的音樂作品，並由多次為國際精品Lanvin品牌拍攝的香港名攝影師，天王天后御用造型師馬天佑共同為敖犬量身訂製新造型。

推掉兩檔戲約、專心做專輯的敖犬表示：｢出道11年出個人首張專輯，感覺自己很像新人，挑戰了許多不可能的任務，也希望大家藉由這個作品，如同專輯名稱《TRANSFORM*變》一樣，看到我重新出發後的轉變！」

(旺報)