清酒入菜！ 「清酒文化祭」獨門料理港點上桌

2017年11月07日 22:48 中時 何書青

當天氣轉涼，就是品嚐清酒的好時節！福容大飯店機場捷運A8館與台灣菸酒公司桃園酒廠合作推出「清酒文化祭」，不只品嚐道地清酒，還有創意主題料理，採用桃園在地新鮮釀造「菊富士生貯藏清酒」入菜，特製成清酒港式點心、清酒白露醉雞等清酒宴佳餚。

福容大飯店A8港點主廚李柏添，有「港點魔法師」的封號，李師傅以菊富士生貯藏清酒搭配新鮮食材創意入菜，推出2道獨步全台的特色港點「嶺南富士卷」及「富士波蘿酥」。以菊富士清酒命名的「富士波蘿酥」，耗時3小時純手工製成，將新鮮蝦仁、干貝、軟絲醃漬在氣味芳醇的清酒中，再加入冬筍、洋菇入鍋拌炒封存在波蘿酥皮裡，經過烤箱烘烤後，一口咬下有著波蘿酥皮的鹹香和清酒帶出海鮮的鮮甜味。「嶺南富士卷」則用荔枝肉包裹在粉嫩柔軟的雪莓娘中，輕輕咬下，濃醇芬芳的荔枝香和微甜的清酒香滿溢，甜而不膩。

福容A8館於11月舉辦「清酒文化祭」，推出9道清酒主題料理，包括清酒三杯子排、菊富士菌菇雞湯、酒香鐵板牛肉等美食。田園咖啡廳自助餐、A吧、福粵樓等餐廳也推出「菊富士生貯藏清酒」一瓶99元+10%、買二送一(容量100ml)，餐飲消費滿1500元還能加價350元享受有保濕潤膚之效的黃金溫泉及養生舒壓Spa優惠券。

(中時)