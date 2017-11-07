川普印太戰略成形 陸學者：劍指中國

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旺報

美國總統川普8日抵達北京國事訪問，從美國務卿、白宮國家安全顧問到川普5日抵達日本的首場演說，都提到自由開放「印度—太平洋地區」，這是否將成為替代「亞太再平衡」的川普亞洲新戰略？大陸學者表示，這是歐巴馬重返亞太的一種延伸，並以制約中國為出發點，希望在太平洋和印度洋區域之間搭建一個長期的戰略弧，美日印澳等國參與於其中，實現在經濟、政治、氣候，軍事等領域的兩洋聯動。

中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」6日引述多位學者專家分析川普印太戰略的概念與內容，其中印太戰略「劍指中國」，是大陸學者共同結論。

中國人民大學國發院國際戰略研究中心研究員、國際關係學院副教授刁大明直指印太是以制約中國為出發點，因為單就亞太地區來說，中國無疑是核心國之一，在政治、經濟領域擁有很大的話語權；但是如果能夠拉上印度，就能在很大程度上對中國形成制衡。

「然而理想很豐滿，現實很骨感」，刁大明認為印太還只是一個概念，並沒有形成一個完整的戰略體系，尤其川普還要兼顧中東，按照目前美國的經濟與軍事實力，要想維持在這兩個區域的主導地位非常難。

復旦大學國際問題研究院的青年學者林民旺認為，根據美國務卿提勒森日前在印度提到的構築「印太再平衡」同盟架構，將志同道合的國家都拉入這一體系，逐步形成美國主導的印度、日本、澳洲為主軸的亞洲安全架構。在此之下，中國的地區影響力被人為淡化，海洋活動受到格外關注。

(旺報)

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