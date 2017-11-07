幻象2000驚傳墜海　疑彭佳嶼外海失聯

2017年11月07日 22:18 中時 張穎齊

幻象2000飛行官何子雨的妻子於2016年4月20日在臉書上分享1段「還給中華民國軍人應有的尊嚴與權益」的影片，內容為「1個空軍飛官殉職的真人真事微電影」，怎料目前下落不明。（翻攝自當事人臉書）

幻象2000飛行官何子雨驚傳墜海，何的張姓妻子居住在基隆市中山區，幻象2000驚傳墜海後，經記者實地走訪，張家人都不在家中。（張穎齊攝）

今（7）日晚間6時許，我國1架幻象2000戰機，疑似在新竹外海進行飛行訓練時墜海，1名飛行員失聯，不過又有消息指出，幻象2000於7時18分時，飛行失聯於基隆港北北東90浬處，基隆海巡隊已立即調派線上10033巡防艇趕往，並立即啟動緊急出勤人員，陸續支援中，詳細狀況尚待進一步釐清。

空軍司令部表示，新竹基地1架機號為2040號的幻象2000單座戰機，今日由擔任飛行官的上尉何子雨駕駛，晚間6時43分於北部海域執行訓練時光點消失，已於7時5分派遣S-70C型直升機積極搜救中。

基隆海巡隊指出，幻象2000今晚7時18分時在執勤任務時，傳出在基隆港北北東90浬處（彭佳嶼北方40浬）處失聯，由海洋總局緊急指派北機隊基隆艦、東機隊花蓮艦及基隆隊10063巡防艇出動。

海巡隊表示，7日晚間，海面陣風約5、6級，最大到8、9級，因海象不佳，致無法全速前進，預計約4個小時，8日凌晨0時抵達通報海域，現正緊急趕往搜尋中。

另外，何子雨的張姓妻子則住在基隆市中山區，2人結婚才剛滿1周年，就發生這件事，張妻還在2016年4月20日於臉書上分享1段「還給中華民國軍人應有的尊嚴與權益」的影片，內容為「1個空軍飛官殉職的真人真事微電影」，怎料目前下落不明。

經記者實地走訪後，張妻一家人也都不在家中，而中山里長張金發指出，該棟房子整間是何男的婆家人所住，去年才在這辦過婚宴，對於消息傳出，他也憂心忡忡。

(中時)