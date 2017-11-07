前「聖戰新娘」：英國的種族歧視激化她成聖戰士

曾經是「聖戰新娘」的坦妮亞。（圖／臉書）

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嫁給恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）成員中階級最高的美國人後又離婚的英國女子坦妮亞‧喬治拉斯，日前接受訪問時透露，青少年時期在英國倫敦西北郊哈羅區成長遭遇種族歧視，激化她成為聖戰士。

33歲有孟加拉血統的前「聖戰新娘」坦妮亞告訴《大西洋》月刊：「我們以前有壞鄰居，經常打破我們的窗子。我通常覺得自己是個外人。」她說：「我當時在找報復的方法，再度尋求榮耀。」

2001年911恐怖攻擊事件發生，是轉捩點。坦妮亞回憶當年，她17歲，看到紐約雙塔被撞毀，隔天她去學校告訴朋友這件事，對方告訴她「是真的嗎？」，那時她就變成死忠的聖戰士。

在抗議伊拉克戰爭期間，一群婦女發送宣傳穆斯林約會網站的傳單，她就在約會網站上認識了約翰．喬治拉斯。約翰是美國德州人，原本是基督徒，後來皈依伊斯蘭教。兩人認識短短一個月，2004年閃電結婚，婚後她隨夫赴美。懷第4胎時，約翰要求她前往敘利亞加入IS。當時她說孩子還小，還沒準備好，她希望IS嬴，但不想住在敘利亞。

坦妮亞說，當時她生小時的唯一理由是他們可以成為穆斯林，做聖戰士，服事真主。她想要孩子成為哈里發國戰士，「我們訓練他們當刺客，把他們特別打扮成聖戰士」。

可是搬到敘利亞，坦妮亞推著嬰兒車穿過地雷區，住了幾周就覺得當地環境無法忍受，便帶著孩子返美。她已經和獨自留在敘利亞的丈夫離婚。透過約會網站，現在有了新男友，在達拉斯一起上教會。

(中時)

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