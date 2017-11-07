《天堂文件》 揭示 蘋果捨愛爾蘭另尋避稅天堂 持續避稅數十億美元

友善列印
中時

「國際調查記者聯盟」公布的《天堂文件》 揭示，全球市值最高的蘋果公司在愛爾蘭避稅遭調查後，透過境外金融法律事務所「毅柏律師事務所」協助、另覓避稅天堂，將大部分境外資產轉移至英國皇家屬地海峽群島的澤西島，藉由秘密的新的境外稅務結構，使其得以持續規避至少數十億美元的稅負。蘋果公司拒絕對此做出回應。

天堂文件顯示，蘋果公司因應2013年曝光的愛爾蘭避稅爭議，尋求境外金融法律事務所「毅柏律師事務所」 幫忙，將鉅額未稅現金（目前約已達2520億美元）轉移到英國皇家屬地海峽群島（Channel Islands）的澤西島（Jersey）。 蘋果原在愛爾蘭設有「蘋果國際營運」、「蘋果國際銷售」、「蘋果歐洲營運」等子公司，其中兩家擁有最多未稅現金的子公司已轉移到澤西島。澤西島作為英國皇家屬地，在法律上享有自主權，對大部分生意不課税 ，且歐盟法規不適用該島。

蘋果公司於2013年被揭露，藉由特殊企業結構並利用愛爾蘭和美國的稅法漏洞，合法地逃避數十億美元的稅款，引發喧然大波。歐洲聯盟於2016 年 8 月以蘋果在愛爾蘭獲得「非法稅收優惠」為理由，重罰蘋果 130 億歐元（約 147 億美元），還要求愛爾蘭政府盡速向蘋果追討罰金。對此，蘋果與歐盟展開法律大戰，雖然愛爾蘭宣稱蘋果不欠額外稅款，但歐盟認為蘋果與愛爾蘭政府簽署的稅收協議存在違法之處。美國政府也準備介入相關法律訴訟。

(中時)

前「聖戰新娘」：英國的種族歧視… 迪士尼喊買21世紀福斯 網飛（Net…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。