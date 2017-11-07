《天堂文件》 揭示 蘋果捨愛爾蘭另尋避稅天堂 持續避稅數十億美元

2017年11月07日 22:58 中時 陳文和

「國際調查記者聯盟」公布的《天堂文件》 揭示，全球市值最高的蘋果公司在愛爾蘭避稅遭調查後，透過境外金融法律事務所「毅柏律師事務所」協助、另覓避稅天堂，將大部分境外資產轉移至英國皇家屬地海峽群島的澤西島，藉由秘密的新的境外稅務結構，使其得以持續規避至少數十億美元的稅負。蘋果公司拒絕對此做出回應。

天堂文件顯示，蘋果公司因應2013年曝光的愛爾蘭避稅爭議，尋求境外金融法律事務所「毅柏律師事務所」 幫忙，將鉅額未稅現金（目前約已達2520億美元）轉移到英國皇家屬地海峽群島（Channel Islands）的澤西島（Jersey）。 蘋果原在愛爾蘭設有「蘋果國際營運」、「蘋果國際銷售」、「蘋果歐洲營運」等子公司，其中兩家擁有最多未稅現金的子公司已轉移到澤西島。澤西島作為英國皇家屬地，在法律上享有自主權，對大部分生意不課税 ，且歐盟法規不適用該島。

蘋果公司於2013年被揭露，藉由特殊企業結構並利用愛爾蘭和美國的稅法漏洞，合法地逃避數十億美元的稅款，引發喧然大波。歐洲聯盟於2016 年 8 月以蘋果在愛爾蘭獲得「非法稅收優惠」為理由，重罰蘋果 130 億歐元（約 147 億美元），還要求愛爾蘭政府盡速向蘋果追討罰金。對此，蘋果與歐盟展開法律大戰，雖然愛爾蘭宣稱蘋果不欠額外稅款，但歐盟認為蘋果與愛爾蘭政府簽署的稅收協議存在違法之處。美國政府也準備介入相關法律訴訟。

(中時)