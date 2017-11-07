二戰英雄艦愛荷華號 曾被自己人射魚雷

2017年11月07日 22:42 中時電子報 江飛宇

前總統馬英九正出訪美國洛杉磯，他特別撥空參觀泊在聖佩德羅(San Pedro)的愛荷華號戰艦博物館(BB-61 Uss Iowa)，而館方也特別在艦橋主桅桿上，升起中華民國國旗歡迎馬英九到來。這艘二戰時期的英雄艦，最大的歷史事蹟就是運送羅斯福總統前往埃及進行開羅會議，以及隨後的德黑蘭會議，但是在出航的過程中也有一些波折。

愛荷華級戰鬥艦(Iowa-class battleship)具有9門16吋巨炮，20門5吋副炮，航速達到32節，是美國二戰期間威力最強、性能最好的一型戰鬥艦。其姐妹艦包括紐澤西號(BB-62 Uss New Jersey)、密蘇里號(BB-63 Uss Missouri)與威斯康辛號(BB-64 Uss Wisconsin)，每一艘都有著赫赫戰功與歷史地位。比如密蘇里號就是二戰結束的地點，1945年9月2日的日本投降儀式就是在密蘇里號甲板舉行的。

做為4艘同級艦的「大姐」，愛荷華號的歷史紀錄同樣輝煌，其中最重要的任務就是1943年11月，搭載羅斯福總統從紐約出發，穿越大西洋抵達中東，分別參與開羅會議和德黑蘭會議的過程。

羅斯福總統在愛荷華號的總統套房，走道都留的相當寛。(攝影/許劍虹)

由於羅斯福總統罹患小兒麻痺，都以輪椅代步，所以愛荷華號也必須經過無障礙空間的改裝，包括較寛大的總統臥房，以及可泡澡的衛浴設備，以符合羅斯福總統在艦上的起居，也使得愛荷華號是中唯一有浴缸的美國戰艦。

羅斯福總統在愛荷華號的睡床。(攝影/許劍虹)

在羅斯福搭乘愛荷華號的航行期間，還發生一段帶點驚險、帶點烏龍，還相當爆笑的插曲，就是著名的「威利號攻擊總統座艦事件」。威利號是護衛愛荷華號的其中一艘驅逐艦，全名叫「威廉．D．波特號」（USS William D. Porter DD-579）屬於弗萊契級(Fletcher-class)之一。原本威利號應該與其他175艘同型艦一樣安份守己，但是在1943年11月14日，威利號卻惹出一件大事。原來當天天氣良好，羅斯福總統可以在甲板上看著海上風光，總統一時興起，提議舉行一系列的海上演習，於是以愛荷華號為首的艦隊開始進行操演，包括升起氣象氣球，然後以防炮加以擊落，另外還有魚雷操演。

愛荷華號上的總統級浴室，這張浴缸在美國艦隊中絕無僅有。(攝影/許劍虹)

擔任輔助的威利號也加入魚雷操演，沒想到威利號的水兵勞頓·道森在演練的過程中，忘記將魚雷推進火藥取出，結果一枚魚雷就脫管而出，更糟的是魚雷的預定目標就是總統座艦愛荷華號，當時兩艦相距5公里，預計2分鐘後即將命中愛荷華號！著急的威利號艦長連忙命令水兵在必須在不打破無線電靜默的情況，

利用旗語和燈號通知愛荷華號趕緊避讓，但是水兵可能過於緊張，也可能欠缺經驗，信號的主詞與受詞弄錯了，原本是「請貴艦趕快迴避」卻弄成「我艦即將迴避」，搞得愛荷華號完全不明所以。

逼急的威利號艦長顧不得無線電靜默，抓起對講機就對愛荷華號大喊「獅子!(總旗艦的暱稱) 獅子!水裡有魚雷！趕緊迴避!」愛荷華號艦長與艦員也看到水裡有一道冒著氣泡的物體高速襲來，趕緊轉向!

此時羅斯福總統還在甲板上，原本安全人員想將總統推入艙間避難，但事出緊急，戰艦正在急右轉，艦體嚴重傾向右舷，因此眾警衛們只能死命頂住總統的輪椅，以防總統摔到海裡！有些警衛還掏出手槍打算朝魚雷射擊，所幸愛荷華號迴避成功，魚雷在戰艦尾浪後方3000公尺處爆炸。

差點闖下彌天大禍的威廉D波特號，它的驚人事蹟也在愛荷華上有介紹。(攝影/許劍虹)

據說羅斯福總統在當天的日記中有所記載「週一射擊演習，威利號朝我們誤射一枚魚雷，我們都看見了，好在沒有打中。」

這件事使威廉．D．波特號在美國艦隊中大名遠揚，日後所有遭遇威利號的美國軍艦都會發一則通知「別開火!總統不在我們艦上」，但是威利號的烏龍事件還不只如此，之後它還有一起向艦隊高層開火的烏龍事蹟。

如今的愛荷華號還保留當年羅斯福總統的寢室，也在艦內部置了很多二戰時期的歷史記錄，還介紹了當年威利號烏龍事件的始末。

(中時電子報)