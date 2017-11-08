越捷評為「最佳超低廉航空公司」，公司總裁在「全球百大最有權勢女性」排名晉升

2017年11月08日 06:19 工商 張佩芬

越捷航空總裁暨執行長阮氏芳邵族。圖：越捷提供

國際唯一飛安評鑑網站AirlineRatings.com近日公布Vietjet越捷航空榮獲2018年「最佳超低廉航空公司」（Best Ultra Low-Cost Airline）獎項，公司總裁暨執行長在《富比士》雜誌2017年「全球百大最有權勢女性」名單排名晉升至第55名。

AirlineRatings.com網站總編輯傑佛瑞‧湯瑪士（Geoffrey Thomas）指出：「越捷航空是真正的創新者，為亞洲和越南數百萬人提供了一個非常實惠、安全和愉快的旅程。該航空公司完成不可能的任務 – 以驚喜的票價與最好的飛行體驗，帶來頂級的旅遊。」

AirlineRatings.com的「卓越航空獎」（Airline Excellence Awards）由六位共超過180年產業資歷的編輯、結合主要安全與政府審計資料，以機齡、旅客審查盈利能力、投資評級，產品服務內容和員工關係等共12項審核條件進行評選。

其他獲獎航空公司包含：紐西蘭航空、澳洲航空、阿提哈德航空、阿聯酋航空、新加坡航空、酷航、大韓航空、維珍澳洲航空、維珍航空、加拿大航空、挪威航空、愛琴海航空、天津航空、以及西捷航空。

此外，越捷航空總裁暨執行長阮氏芳邵族（Nguyen Thi Phuong Thao）今年再度入選美國《富比士》雜誌2017年排名較去年上升七名至第55名。她2011年創辦越捷航空，今年2月帶領越捷航空正式掛牌上市。

越捷目前每日經營350個航班、越南國內市佔率超過40%，且經營35條國際航線至台灣、香港、中國、泰國、新加坡、馬來西亞、緬甸、柬埔寨、南韓等地。

(工商)