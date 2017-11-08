從二二八到白色恐怖！洪維健導演捐贈台灣影像給台史博

2017年11月08日 03:32 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣歷史的血淚辛酸，也有更多美好！這些影像彌足珍貴！位於台南的國立台灣歷史博物館，獲台灣知名紀錄片導演洪維健捐贈台灣紀錄影像及場記紀錄。洪導於104年將其長年來以高畫質方式，於台灣各地所攝之人物訪談、文化地景、歷史主題，總計280捲攝影母帶，以及拍攝過程中同步以PDA紀錄之場記內容捐贈給台史博，期望該批影音資料透過具備公共性的博物館，讓更多民眾得以瀏覽及利用。

為了感謝洪導，並使這批影像日後能夠廣為民眾得知及運用，台史博今(7)辦理「洪維健導演影像捐贈發表會」，邀請洪導及多位文化界、人權研究學者出席，發表會現場也播放了一段洪導用影像記錄台灣的歷程及心境。洪導在影片中自述，在他成長的過程中，台灣在歷史教育中能見度較低，他走訪台灣、記錄台灣的過程中，也同時重新學習了以台灣為主體之歷史，因此期望他拍攝的影像可以作為未來大眾學習台灣史的「考古題」。

洪導捐贈的影片中，關注的主題多元，時間向度則橫跨日治時期至當代台灣，他致力於記錄日治時期留下的現代化及文史遺跡─包含發電廠、神社、軍事建設、燈塔及氣象站，許多地景在導演拍攝後已更迭、在台灣地貌中消逝，由此，洪導留下的、以高畫質所攝之影像對於理解台灣更顯珍貴。作為白色恐怖威權時代下的政治受難者，洪導亦以鏡頭關懷白色恐怖及二二八事件，記錄口述影像的同時也梳理了台灣威權統治年代的傷痕。

台史博自籌設以來便極力保存、蒐集可體現台灣人歷史記憶之各種類型史料，如檔案文獻、物件、影像、音聲等，此次洪導將大量的台灣地景、人物口述紀錄捐贈予台史博，除了豐富台史博所藏，更有助於台史博成為台灣史多元資源研究中心。這些影像也成為民眾可以接觸的公共財，讓民眾能夠透過視覺探究台灣史，對於推動台灣史公眾化有極高的價值。

洪維健導演所捐贈之影像及場記內容已全數整理完畢並收藏於國立台灣歷史博物館所建置之影音資料庫中，有興趣的民眾歡迎利用影音資料庫網站，或親臨台史博圖書室瀏覽。圖書室開放時間及使用規範詳台史博官網。

(中時電子報)