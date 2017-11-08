絢麗色彩X流動光影！「賴純純：仙境」展演繹生活世界

2017年11月08日 03:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

在絢麗色彩與流動光影交織對話的藝術風格中，始終傳達出崇尚追求自由的藝術實踐精神。文化部所屬國立台灣美術館即日展出「賴純純：仙境」特展，展出賴純純2000年以來各系列作品的精華。國美館今(7日)在賴純純工作室舉行展覽記者會，由蕭宗煌館長主持，策展人石瑞仁教授、北藝大賴瑛瑛教授均出席。蕭館長表示，賴純純工作室前身為SOCA現代藝術工作室，是早期台灣當代藝術發展孕育基地之一，記者會選在此辦理具有特殊意義。

賴純純是台灣戰後出生的傑出藝術家之一，深耕藝術創作已逾40年，並在2000年投身公共藝術的創作，多次獲得公共藝術創作獎。國美館很榮幸能展出台灣傑出青壯年藝術家的作品，邀請大家到國美館體會賴純純的仙境。賴瑛瑛教授提到，賴純純是一位勇於挑戰自己與社會制約的藝術家，作品展現出旺盛的生命能量與熱情，很高興能透過「賴純純：仙境」特展介紹給更多人。

「賴純純：仙境」特展展出內含括賴純純的新媒材繪畫、立體雕塑、空間裝置、觀念行動及公共藝術等各類型創作。策展人石瑞仁教授爬梳賴純純2000年以後的作品，期展出完整的創作脈絡。石教授以｢仙境-Wonderland｣為策展主軸題，規劃《仙境》系列、《｢閃亮的愛》系列、《島嶼海洋》系列、《心》系列、《佇春》系列、《青春美樂地》系列六項子題。

賴純純〈無罣礙〉2017。（國立台灣美術館提供）

本次並展出數件「賴純純：仙境」所創作的新作，展現不同的風貌外，也具體而微顯現了賴純純獨樹一格的藝術實踐視野。國美館大門廣場玻璃帷幕的〈仙境〉結合複刻版概念和數位輸出方式，以超大型壁畫之新姿態展出。

置於國美館2樓、自布展陳列即成為注目焦點的不鏽鋼暴龍〈無罣礙〉，結合雕塑形體和行為概念，藉由不鏽鋼板手工打造的暴龍雕塑，隱喻人性中潛隱的獸性，以及生者與環境違和的一種時代語境。針對國美館的時光天井空間量身特製充氣塑膠立體裝置〈奇花〉則轉化機能性的天橋結構和人行通道為一個可以駐足審美、從不同視角和方位玩賞藝術的私密空間。

展覽室中的2件新作，裝置藝術〈無相〉以壁上觀的機制，象徵人心的匯聚和性靈的組曲、參與性格強烈的行為裝置作品〈無眼界〉則將不定期邀請觀眾以鐵鎚敲打這件以不鏽鋼打造而成的金剛神佛造像，透過眾生參與的體力和念力來改造傳統制式的法相，集體「雕塑」完成此作品的最終面貌。

賴純純1974年文化大學美術系畢業後，赴日研習當代藝術創作，完成碩士學位後並參與國際交換藝術家、藝術駐村創作與交流，藉以開拓藝術視野，厚植創作實力。她的作品獲獎無數。她曾自言，生命的自由是她人生終極的信仰價值，也是生命「仙境」的實踐動力。「仙境」並不只是意味一個生活無憂無慮的樂土，更是讓藝術創作心靈自由自在翱翔的奇幻國度。

透過生活意志與藝術想像，賴純純彷彿無間斷地在形塑她所嚮往的境域，試圖以藝術創作解除生命束縛，解放意識，享受自由呼吸、自在生活的存在體驗。這種自由精神式的藝術追求，讓賴純純的作品總能散發一種溢出空間的想像延伸。藉由此次觀展機會，期待大家能懷抱一顆自由開放的心靈，與賴純純一起體驗通往｢仙境｣之路的生命探索與生活實踐。

展覽即日於國美館201、202展覽室展至明年1月21日，將於11月11日舉辦開幕式，特別邀請拉黑子‧達立夫透過表演與展品互動。特展期間並將舉行專家導覽等相關活動，詳細資訊請參考國美館官網。

賴純純老師於工作室。（國立台灣美術館提供）

賴純純：仙境」

展覽時間：106年10月28日至107年1月21日

展覽地點：國立台灣美術館201、202展覽室

專家導覽：11/18(六) 14:30-16:00 (賴純純主講)

(中時電子報)