70年的血脈相連 周定洋成了台灣國腳…

2017年11月08日 06:31 中時電子報 李弘斌 ／人物側寫 ／人物側寫

民國36年，也就是二戰結束後兩年，原籍寧波的中國船員周永康，在大陸局勢不穩時來到台灣。而在那個紛亂的年代，周永康最後選擇移居英國，前往他服務的英國著名輪船公司「藍煙囪」（blue line）大本營利物浦，娶妻生子展開人生新頁。

誰能知道，在70年後，周永康的孫子周定洋不但成為職業足球員，還在因緣際會下首次踏上爺爺曾經短暫停留過的土地。甚至接下來在11月14日，周定洋就要代表自己爺爺的祖國，於亞洲盃資格賽出戰土庫曼。

「我覺得定洋最終能代表台灣出賽，是真的有那個緣分，有那個『命』，」促成周定洋成為台灣國腳的關鍵人陳家銘說，有一次見到周定洋下廚時拿出「紹興酒」來料理，讓他深刻的感受到，周的家族與自己熟悉的文化、習俗，還是有著神奇的連結。

「如果不是這樣的話，我可能早就放棄了，畢竟比起當年讓「足球貴公子」陳昌源（夏維耶）入籍，周定洋的難度不知高了多少倍。」陳家銘說。

陳家銘（左）在桃機迎接周定洋二度抵台。（李弘斌攝）

另一方面，陳家銘為了邀請周定洋親赴利物浦，也曾去了解周永康當時移民的時空背景，甚至去造訪他生前認識的友人，發現他們幾乎都是頗為「反共」的老僑。據傳對岸也有爭取周定洋入籍的聲音，最終這位足球好手選擇了台灣，與他的爺爺當年在國共內戰的時空下，決定先一步來到寶島，頗有異曲同工之妙。

周定洋將代表中華隊出賽，母隊蘇超羅斯郡也在球隊推特上恭賀。（取自推特）

當然，能讓周定洋點頭的關鍵，還是台灣方面的積極與誠意。在陳家銘的多次力邀下，周定洋於今年5月底首次訪台，陳家銘帶他到北投泡溫泉，還走訪龍山寺、行天宮、大稻埕、總統府、中正紀念堂等北市有特色的景點，就是要讓他對這塊祖父曾經落腳過的土地產生情感與聯繫，也確實成功奏效。

11月7日，周定洋第二次造訪台灣，拿的是中華民國護照入境，這是各方努力所獲致的成果。8日晚間周定洋出發與中華隊會合，接下來就等他在台灣處女秀的表現，如何讓天上的爺爺感到驕傲了。

(中時電子報)