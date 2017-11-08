天母國賓川菜廳新推「合菜」菜單 親民價吃到賺到

2017年11月08日 07:07 工商 姚舜

〈養生冒菜鍋〉內的食材有溫體豬的五花肉片、各式菇菌，以及滑口彈Q的粉條，香鮮麻辣、很開胃下飯。（圖／姚舜攝）

〈豌豆肚條湯〉的湯頭是用豌豆泥與雞湯燴煮，湯內則有蒸透至軟嫩的豬肚，是坊間其他川菜館子不易嘗到的湯品。（圖／姚舜攝）

用大頭鰱魚頭烹製的〈剁椒魚頭〉，表層舖滿著青紅辣椒末和青蔥，盤底附有麵條，吸飽了麻辣醬汁後入口，非常過癮。（圖／姚舜攝）

用去骨雞腿肉先酥炸再加入乾辣椒和花椒，以大火炒製的〈辣子雞丁〉，充滿鍋香鑊氣，非常下飯。（圖／姚舜攝）

〈燒椒茄子〉是將青紅辣椒煸至外皮帶有焦色後，再與臘八豆和蒜末等製成醬汁，然後用此醬汁炒青紅椒和茄子合炒成菜。（圖／姚舜攝）

享用〈清炒水蓮〉時，可以另外加點蔥油餅將水蓮入餡捲著吃。（圖／姚舜攝）

開在天母的〈國賓川菜廳〉菜單上亦有很多開胃小菜供食客選擇。(圖／姚舜攝)

位在台北中山北路與忠誠路口的〈天母國賓川菜廳〉，占地廣、採光佳，裝潢時尚現代。（圖／姚舜攝）

為了迎合在地商圈外食消費族群的喜好，更為與周邊開在百貨公司內的餐廳一較長短，台北天母唯一的五星級川菜餐廳推出了「合菜」菜單，無論是4人、6人或8人的菜單，含餐後甜點一律都是9道菜，換算下來每個人平均只要分攤500元左右，就可以享用傳香半世紀的國賓飯店著名的川菜，不只是划算，「五星菜式+飯店裝潢+親民價」，不只「善待」周邊鄰里，專程前往更是吃到賺到。

立足市場超過半世紀的國賓大飯店〈川菜廳〉，是台北市國際觀光飯店唯一的川菜餐廳，也被台北市政府評為「台北嚴選22家必吃老味道餐廳」之一。因為牌子老、味道好，終年吸引識味老饕前往消費用餐，而且他們家的客人是「一代傳一代」、少有二心，「忠誠度」很高。餐廳的包廂若不及早訂位，不易訂得到，如今開出館外二店，且推出合菜菜單以饗食客，焉能不去品香嘗鮮。

為了延伸餐飲優勢，更為了讓更多客人得以享受美味川菜，〈國賓川菜廳〉今年首度跨出館外，在台北市中山北路與忠誠路口的天母商圈開設館外首家分店。可容納150人用餐的空間，比照五星飯店的規格裝潢設計，還有戶外花園，如此檔次等級自是開在百貨公司內的餐廳無法並論。

天母〈國賓川菜廳〉營運至今將近半年，洞察天母商圈的家庭客層不少，在鄰近大樓工作的上班族也多喜歡結伴外食。於是在餐廳營運上軌後，正式推出「合菜」菜單，以更貼近在地市場的需求。4人合菜2200元、6人合菜3300元，8人合菜4400元，連餐後甜點一律都是9道菜，人愈多、平均攤提的費用愈少，這樣的好康怎能不讓更多喜歡川菜的食客知道。

除了商務酬酢的「應酬飯」之外，與家人朋友吃中餐，「合菜」菜單絕對是最好的選擇。原因是合菜具有幾個特色：1.比起中菜西吃的套餐，合菜更有「聚餐的FU」，面對餐桌上的菜餚，大家各自舞筷飛匙、舉著挾食，少了做作、多了自在。2.合菜菜單的價位固定，客人不必為點什麼菜而煩惱，餐價一目瞭然，客人不必擔心「走不出去」。3.中餐菜式熱炒的多，吃合菜才能享受那「鍋香鑊氣」，如是中菜西吃的套餐，除了少了那份「熱鬧」歡快的感覺，菜式經分切擺盤後，溫度也都打了折扣。

為精益求精並傳遞正宗川味，國賓大飯店的川菜廚藝團隊這些年年年都會赴四川重慶與成都，考察當地著名川菜餐廳並與對方交流、習藝，不只學到更多烹調料理川味的精髓，也帶回了很多四川道地辛香料入菜，所以國賓飯店〈川菜廳〉的川菜味型愈來愈多樣，更有坊間其他川菜餐廳點不到、吃不到的川菜。天母〈國賓川菜廳〉的廚藝團隊與本館系出同源，菜餚風味與口感在標準化與均質化要求下，也與本館一致。

舉凡：〈燒椒茄子〉、〈宮保蝦仁〉、〈剁椒魚頭〉、〈蒜泥白肉〉、〈水煮牛〉、〈麻婆豆腐〉、〈辣子雞丁〉、〈農家小煎雞〉、〈酸辣湯〉、〈乾煸四季豆〉等經典川菜，不僅在天母〈國賓川菜廳〉通通嘗得到，且也都入列最新推出的合菜菜單。這些菜如果是逐道單點，加總起來比合菜菜單要多出10%至15%，所以，不必考慮，就合菜吧。

〈大刀燒白〉是國賓川菜廚藝團隊自四川學回來的一道「江湖菜」。所謂「 江湖菜」實源於市井且多屬農家菜。「大刀」則是指將豬五花肉切得像把長形的「大刀」狀。粗料細作的菜式上桌時形色與〈梅乾扣肉〉有幾分神似，襯在肉底下的則是客家酸菜，「燒白」色澤油亮、入口肥而不膩，客家酸菜則沒有梅乾菜那麼「死鹹」，單是一道菜就可扒好多飯，好吃極了。

〈養生冒菜鍋〉是成都特有的「火鍋菜」，它其實就是「斯文版的麻辣燙」，鍋內肉片、綜合菇菌，以及舖在鍋底的透明粉條，吸飽了鮮香麻辣的湯汁入口，非常適合這日涼的深秋享用。此外，〈豌豆肚條湯〉是以豌豆泥混了雞湯烹煮蒸透了的豬肚，湯質稠滑細緻、豬肚軟嫩猶有Q度，這別家嘗不到的菜式，這回入了天母〈國賓川菜廳〉的8人合菜菜單中了。

(工商)