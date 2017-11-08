MLB》前賽揚強投哈勒戴 墜機身亡

2017年11月08日 07:06 中時電子報 盧品青

哈勒戴與他的A5輕型飛機。(摘自推特)

生涯兩度奪下賽揚獎的退役投手哈勒戴(Roy Halladay)不幸於美國時間7日墜機去世，他今年才40歲。佛州警方證實哈勒戴自行駕駛的小飛機在美國時間周二中午墜毀於墨西哥灣，地點距離聖彼德斯堡10哩外，機上只有哈勒戴一人，他的遺體在飛機旁被發現。

哈勒戴大聯盟16年效力藍鳥、費城人，累計203勝105敗，勝率高達66%。他2013年退休後迷上輕型飛機，今年10月買了一架ICON A5，已經飛了幾次，他曾大讚「人生就該如此啊。」哈勒戴已婚，育有兩個兒子，他退休後也擔任過地方高中的投手教練，生涯累積薪資1.48億美元(約台幣44億)。

當地警長Nocco與哈勒戴熟識，他表示墜機前沒有接到求救訊號，目前正在調查意外發生的原因。「大家都知道哈勒戴，史上最偉大的投手之一，名人堂未來的成員。他也是一個親切的好人，關懷家人的好丈夫與好父親。」

ICON A5是最新型的小飛機，2014年7月正式首飛，今年才送交到客戶手中。該型號的飛機至今已出現3起意外(包括哈勒戴)，5月時造成一名工程師與試飛員死亡，當時事故調查為駕駛疏失，與飛機設計無關。哈勒戴是第3位罹難者，他先前已正常駕駛過飛機，還稱讚「這架A5實在棒透了」。

藍鳥和費城人都發布聲明哀悼哈勒戴，費城人表示「言語無法形容我們的悲痛」，藍鳥說「哈勒戴是隊史最令人敬仰的球員之一。」

(中時電子報)