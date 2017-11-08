11月8日三大報頭版要聞

2017年11月08日 07:20 中時電子報 綜合報導

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立法院昨天三讀通過《運動產業發展條例》部分條文修正案，將電競產業正式納入運動產業。未來，電競產業將享有稅法上的優惠與產業補助，可由國家隊選拔、比賽、組訓、在國際比賽得獎可獲頒國光獎章和獎金。

越南總理阮春福昨（7）日表示，越南政府反對保護主義，近年來政府訂下創業知識保護機制，積極參與各種經濟協議，越南的投資環境正在改善，尤其是高科技產業、高科技農業等領域積極推出新政策，歡迎更多投資者前來投資。

大陸海協會會長陳德銘7日為台商開藥方，他說，大陸「新時代」強調美好生活，所以在個性化消費、中高層需求會越來越大，加上大陸現在全方位砸重金在研發上，台商不需閉門造車，與陸企有效合作，事半功倍。陳德銘認為，台商已跟上了大陸經濟的結構性改革。

美國總統川普與日本首相安倍晉三會談時拋出，雙方就實現「自由開放的印度太平洋」構想達成共識，這是美國在過去「重返亞太」政策上延伸，擴大其地緣戰略，將印度拉進美日同盟體系，最主要戰略目標就是抗衡北京提出的「一帶一路」經濟外交大戰略。

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隨著中國快速崛起，國際形成中美兩國共同引領的「G2」格局，即將登場的「習川會」受矚目。儘管兩國整體國力仍有差距，但強調「美國優先」的川普總統輕忽國際事務，數度背棄美國原有承諾，包括退出《巴黎氣候協定》，讓國際社會轉而寄望北京；許多議題上中國已扮演起領頭羊的角色，全球局勢正迎來「不平衡的『G2』時代」。

中共十九大後，一切進入「新時代」，美國總統川普首次訪中，中日關係逐漸和緩、中韓的薩德矛盾也已破冰，唯獨兩岸關係還僵著；中美是影響兩岸關係最重要的雙邊關係，與此同時，大陸史上最懂美國的對台小組成員及涉台智庫也陸續到位，台灣若仍以「不變應萬變」，在地緣政治中，只會走向更加被動和邊緣。

美國總統川普7日抵達亞洲行第二站首爾，隨即與南韓總統文在寅舉行會談。因應北韓挑釁，兩人同意完全解除韓軍飛彈彈頭重量限制，美國還將加大對朝鮮半島及周邊地區換防部署戰略武器的規模和力度，並立即協商幫助韓國引進和研製先進偵察力量。

美國總統川普訪問亞洲之際，美國海軍現役11艘核子動力航空母艦中，有7艘同時在不同海域活動，3個航母打擊群將在西太平洋共同演習，這是近年來美國海軍首次實施如此大規模的同步軍力展示，引起中國、北韓等周邊國家警惕。

@工商時報

人工智慧（AI）應用快速崛起，帶動台灣半導體產業大幅成長，市調單位估計，明年台灣半導體產值成長幅度高達7.1％，增幅可望居全球之冠，產值將高達新台幣2.63兆元。

看好越南未來30年發展，被稱為「越南王」的台商富美鑫集團總裁丁廣鋐昨（7）日參加APEC企業峰會（VBS）時宣示永續投資越南，將持續在越南進行基礎建設和房地產開發。

美國總統川普預計今（8）日抵達北京，展開為期3天的訪中行程，並將與中國國家主席習近平進行今年來第3次的正式會晤。據美國駐中大使布蘭斯塔德昨透露，有20多家美國企業隨川普到訪中國，預期中美將在製造業、能源等領域簽署諒解備忘錄，且不乏大單。

今年以來精準掌握台股趨勢的投信投顧公會理事長張錫表示，台股隨全球股市創新高後，不太需要擔心後市，因為未來IoT（物聯網）結合5G帶來的時代，讓台灣產業將在其中扮演關鍵角色，也將接續蘋果概念股的題材，支撐台股持續多頭走勢，台股萬點將成新常態。

(中時電子報)