止不住愛意 MOE被爆為郭宗坤狠甩男友

2017年11月08日 07:48 中時電子報 蘇士亨

柯以柔老公郭宗坤偷吃女員工，導致六年婚姻瀕臨破裂，雖然郭宗坤發聲明否認婚外情，不過卻有前員工爆料，Moe來到店內實習後，竟為了郭宗坤甩掉男友，此外兩人出國怕共處一室被發現，還指定熟人代訂房間。

根據《壹週刊》報導，Moe的身分是台日華僑，兩年前到店內實習，原本郭宗坤每天都會帶員工採購買魚，後來卻變成只帶Moe一人，此外更常在上班時假藉辦事，便常單獨帶Moe外出，兩人傳出曖昧情之後，Moe更甩掉在新加坡實習的男友，事後雖跟員工透露行為不對，但她表示止不住對郭宗坤的愛意，據悉會讓Moe如此癡迷，是因為郭宗坤個性溫柔、很會照顧人，除了替她租房子，連銀色Lexus車子也給她開。

此外兩人單獨出國，郭宗坤對外雖表示是請Moe當翻譯，但爆料者透露除了同遊日本，連上海開店也一起去，外宿時擔心共住一房被抓包，不僅叫認識的人代訂房間，還指定付現不能刷卡，此外郭宗坤除了多次被目擊隨Moe回宿舍休息，還被發現廚師服幾乎都是Moe在洗，無疑打臉昔日曾抱怨柯以柔沒照顧他、沒幫他洗衣服的說詞。

對此爆料記者求證郭宗坤，他接起來後隨即掛掉電話，接著便轉進語音信箱，至今尚未出任何回應，而柯以柔經紀人表示夫妻倆仍分處居狀態，至於未來不論會復合或離婚？都會支持柯以柔的決定。

(中時電子報)