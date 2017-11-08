酒駕鞭刑綠委稱不可能 網嗆心裡有鬼

台灣酒駕事件頻傳，引發民眾不滿刑責太輕。（本報系資料照片，非當事人）

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中時電子報

台灣性侵、酒駕事件頻傳，引發民眾不滿刑責太輕，無法達到遏止作用，網友在國發會「公共政策網路參與平台」提案，針對性侵、酒駕及幼童傷害罪犯增設「鞭刑制度」 。對此，法務部表示會謹慎看待，但民進黨立委則持反對意見。網友表示反對是因為「心裡有鬼」怒嗆罷免。

民眾認為普遍認為，鞭刑能夠有效遏止降低犯罪率。但臺灣律師出身的民進黨立委蔡易餘認為，台灣已經進步到人權立國，要走回鞭刑不太可能；政治大學法律所碩士、民進黨立委吳秉叡也認為此舉不恰當。

網友表示「受害者的心比鞭刑的人要痛萬倍」，認為他們根本是「心裡有鬼」，質疑「會表示有意見的立委通常都是酒駕大戶吧？」也讓網友怒嗆罷免他們。

回顧酒駕事件，就屬江春男最讓人印象深刻，受蔡英文政府派任為中華民國駐新加坡大使，2016年8月2日在總統府宣誓後，當晚晚宴結束，自行駕車遇臨檢，酒測值0.27毫升，江春男因酒駕被依公共危險罪嫌移送北檢，檢方考量江認罪且無前科，昨諭令緩起訴一年。

民進黨新竹縣議員林昭錡2017年6月1日酒駕到新竹市區，因不勝酒力竟將車停在快車道上，警方趕來還被他痛罵是「垃圾」，新竹地院依妨害公務及公共危險罪判刑6月，得易科罰金。民進黨新竹縣黨部評議委員會已處停權1年，期間林無法行使與黨務有關的權益。

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(中時電子報)

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