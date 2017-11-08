民進黨圍剿柯P 孫大千：小心他成了獨一無二的暢銷產品

柯文哲個性獨特，在政壇樹立不少敵人。（本報系資料照片，王英豪攝）

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中時電子報
/綜合報導

台北市長柯文哲近來發言又惹禍，從中央批到地方慘被引來民進黨圍剿，他因此自嘲「做人失敗」。國民黨前立委孫大千卻呼籲罵柯P的人要小心，不要只是從黨的角批判他，因為越多人罵，就越多人站在他的對立面，於是，他就將一群政治人全趕到了他的對立面，當然，他就成了獨一無二的暢銷產品。

因地方縣市舉債問題，柯文哲隔空槓上高雄和苗栗，一張刀子嘴停不下來。他在臉書上討論托育政策時，寫到「要讓人民敢生敢養，政府不能只辦徵文比賽」，暗諷民進黨立委姚文智。兩天內連轟三名對手，堪稱「六都吵架王」。他的副手、有意參選新北的台北市副市長陳景峻也加入戰局，嗆朱立倫最該檢討債務問題，惹來新北市府官員連番砲轟陳景峻的批評言論是一種「何不食肉糜」心態。

針對這陣子的口水風波，台北市議員秦慧珠在總質詢時詢問柯P：是否覺得被圍毆、臉腫腫的？柯自嘲：做人失敗，還笑說，被圍毆不要緊，「金剛經念一念就好了。」

孫大千在臉書PO文指出，柯P這麽老神在在，相信他一定很滿意自己的發言，因為他正往他想去的方向一步步前進。

孫大千推測，或許柯P要和所有留在舒適圈的政治人物想法不同，舒適圈說穿了就是依賴政黨的資源，但舒適圈都是毒品，如果柯P持續這麼做，他就會更受限於藍綠的期待與束縛，久了，他就越怕說出會得罪人但是該說的話，就會越來越沒有自己，最後就成了只會為黨講話的政客。

孫大千提醒罵柯文哲的人，小心只是從黨的角度批判他，那是柯最期待對手會有的反應，越多人罵，就越多人站在他的對立面，於是，他就將一群政治人全趕到了他的對立面，當然，他就成了獨一無二的暢銷產品。

(中時電子報)

文章來源： 孫大千臉書

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