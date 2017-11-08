高雄巨蛋vs大巨蛋 羅智強：民進黨司法沒有雙重標準？

圖為大巨蛋的外觀。（資料照,鄭任南攝）

友善列印
中時電子報

台北遠雄大巨蛋案，台北地檢署依圖利罪起訴前財政部長李述德。對此，總統府前副祕書長羅智強表示，當年高雄巨蛋以25億元投入，其中政府倒貼15億元，現在每年有百億元的營業額，但政府完全收不到權利金。反觀，遠雄大巨蛋從頭到尾就是以「零權利金」得標，李述德爭到0.2%的回饋，就要被起訴「圖利」。他問「民進黨的司法有沒有雙重標準呢？」

台北地檢署認為前台北市政府財政局長李述德涉嫌在大巨蛋案中圖利遠雄集團，依圖利等罪將他起訴。此外，檢察官認為，李述德以謀取台北市民利益為幌，實則為圖謀遠雄巨蛋不法利益，其文過飾非，不僅危害台北市民權益，也使無辜之全民承擔大巨蛋案爭議之惡果，犯後態度不佳，請量處有期徒刑10年。

對此，羅智強說他發現在民進黨的誤導之下，「很多人都已經忘了當初高雄巨蛋是如何積極招商(圖利)」，因此他簡單列出幾個2014年監察院公布的糾正文要點。包括高雄巨蛋不當限制廠商投標資格、低估投資效益(現在年營業額百億元)、降低廠商需支付的違約金、增列政府給予融資利息補助，以上皆違背原公告之內容、附屬事業由原本的體育育樂中心、旅館改為百貨公司以及巨蛋跟百貨公司位置對調，讓百貨公司位於主要道路側的精華地段。

羅智強說高雄巨蛋廠商以25億元的投入，政府倒貼15億元，現在每年有百億元的營業額，但政府完全收不到權利金。而遠雄大巨蛋從頭到尾就是以「零權利金」得標，李述德爭到0.2%的回饋，就要被起訴「圖利」。他問「民進黨的司法有沒有雙重標準呢？」

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

民進黨圍剿柯P 孫大千：小心他成… 【有影】柯文哲發「宵夜文」 網…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。