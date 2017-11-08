高雄巨蛋vs大巨蛋 羅智強：民進黨司法沒有雙重標準？

2017年11月08日 08:16 中時電子報 謝雅柔

台北遠雄大巨蛋案，台北地檢署依圖利罪起訴前財政部長李述德。對此，總統府前副祕書長羅智強表示，當年高雄巨蛋以25億元投入，其中政府倒貼15億元，現在每年有百億元的營業額，但政府完全收不到權利金。反觀，遠雄大巨蛋從頭到尾就是以「零權利金」得標，李述德爭到0.2%的回饋，就要被起訴「圖利」。他問「民進黨的司法有沒有雙重標準呢？」

台北地檢署認為前台北市政府財政局長李述德涉嫌在大巨蛋案中圖利遠雄集團，依圖利等罪將他起訴。此外，檢察官認為，李述德以謀取台北市民利益為幌，實則為圖謀遠雄巨蛋不法利益，其文過飾非，不僅危害台北市民權益，也使無辜之全民承擔大巨蛋案爭議之惡果，犯後態度不佳，請量處有期徒刑10年。

對此，羅智強說他發現在民進黨的誤導之下，「很多人都已經忘了當初高雄巨蛋是如何積極招商(圖利)」，因此他簡單列出幾個2014年監察院公布的糾正文要點。包括高雄巨蛋不當限制廠商投標資格、低估投資效益(現在年營業額百億元)、降低廠商需支付的違約金、增列政府給予融資利息補助，以上皆違背原公告之內容、附屬事業由原本的體育育樂中心、旅館改為百貨公司以及巨蛋跟百貨公司位置對調，讓百貨公司位於主要道路側的精華地段。

羅智強說高雄巨蛋廠商以25億元的投入，政府倒貼15億元，現在每年有百億元的營業額，但政府完全收不到權利金。而遠雄大巨蛋從頭到尾就是以「零權利金」得標，李述德爭到0.2%的回饋，就要被起訴「圖利」。他問「民進黨的司法有沒有雙重標準呢？」

(中時電子報)