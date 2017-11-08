亞洲最佳女廚12月1日晶華快閃 既潮又萌 Little Bao誘客

2017年11月08日 08:28 工商 姚舜

周思薇是今年的「亞洲最佳女廚」，曾在香港侯布雄餐廳歷練的她擅長將東西方美味巧妙結合。（圖／Little Bao)

Little Bao的「招牌豬腩包」以滷煮豬腩作餡，創作概念與「台灣刈包」神似。（圖／晶華酒店）

「四川炸雞包」的炸雞口感酥脆，味道香辣。（圖／晶華酒店）

周思薇演繹的「松露薯條」，創作靈感源於台灣魯肉飯。（圖／晶華酒店）

掀起香港中式漢堡潮食尚的Little Bao，總店位在香港中環。（圖／Little Bao)

中式刈包、更正確說法應該是台式刈包，這幾年在國際餐飲業界正夯，紐約、倫敦都有亞洲新移民開的餐廳食店，以台式刈包為「載具」，夾著西式炸雞或其它食物入餡，以「中式漢堡」之姿在全球吹起「食尚」新浪潮。

眼見中式漢堡夯到不行，台北晶華酒店決定請到今年聖佩黎諾「亞洲最佳女主廚」得主、

香港「小包包 Little Bao」主廚周思薇，自12月1日起至3日於酒店地下二樓麗晶精品快閃，為期3天的「Regent x Little Bao」快閃活動，各人不僅可以嘗到「 Little Bao」店內最受歡迎的「招牌豬腩包」、「四川炸雞包」、與「抹茶冰包包」，周思薇更以台灣在地食材入饌，為台灣特別設計了全球獨賣的「紫薯佐花生冰包包」，屆時食家饕客還有「食尚吃貨」將可吃到鹹的、甜的，甚至還有冰的「中式漢堡」，超狂、超夯。

「小包包 Little Bao」成立於2013年，主廚周思薇在加拿大出生，在香港及美國成長。她曾經嚮往朝馬術、陶藝家發展，高中升大學時確定了想要成為廚師的志願，雖未被家人接受，但她並沒有因此放棄廚師夢想，於波士頓大學就讀酒店管理系時，就開始在餐廳兼職，畢業後則陸續在香港米其林三星餐廳「BO INNOVATION」等地磨練廚藝，累積了一定能量之後，即創立了風格獨具的「小包包 Little Bao」餐廳。

周思薇擅長以有趣、具試驗性的方式，做出平易近人的美食。「小包包 Little Bao」就是以提供具有台式風情的中式漢堡包而聞名，周思薇發揮創意巧思將東西方美味相互融合後，再「解構、串連、堆疊」，重新演繹出在地卻全球的國際化美食風格，廣受世界廚壇矚目。

周思薇此次受晶華麗晶酒店之邀到台北晶華酒店麗晶精品快閃，預計推出的「食尚中式漢堡」包括：色澤油亮、豐腴不膩口的「招牌豬腩包」、炸得酥脆滋味香辣的「四川炸雞包」、以及酥炸餅皮包裹抹茶冰淇淋並淋上煉乳的「抹茶冰包包」等。至於全球首推的晶華快閃限定版「紫薯佐花生冰包包」，則是以酥炸餅皮包裹紫薯冰淇淋並佐以花生、鹹味焦糖與香菜。

周思薇的創意不只是「做包包」，值得一嘗的還有靈感源自於台灣滷肉飯的「松露薯條」，炸得酥脆的薯條佐以豆豉、醬油與松露和香草燉煮後的醬汁，上述中式漢堡包每個220元起，另有套餐組合每套580元起，可搭配晶華限定臺虎茶精釀啤酒、不醉特調或是氣泡冰茶，是新奇的美味體驗。

(工商)