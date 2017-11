亞洲最佳女廚12月1日晶華快閃 既潮又萌 Little Bao誘客

2017年11月08日 08:28 工商 姚舜

周思薇是今年的「亞洲最佳女廚」,曾在香港侯布雄餐廳歷練的她擅長將東西方美味巧妙結合。(圖/Little Bao)

Little Bao的「招牌豬腩包」以滷煮豬腩作餡,創作概念與「台灣刈包」神似。(圖/晶華酒店)

「四川炸雞包」的炸雞口感酥脆,味道香辣。(圖/晶華酒店)

周思薇演繹的「松露薯條」,創作靈感源於台灣魯肉飯。(圖/晶華酒店)

掀起香港中式漢堡潮食尚的Little Bao,總店位在香港中環。(圖/Little Bao)

中式刈包、更正確說法應該是台式刈包,這幾年在國際餐飲業界正夯,紐約、倫敦都有亞洲新移民開的餐廳食店,以台式刈包為「載具」,夾著西式炸雞或其它食物入餡,以「中式漢堡」之姿在全球吹起「食尚」新浪潮。

眼見中式漢堡夯到不行,台北晶華酒店決定請到今年聖佩黎諾「亞洲最佳女主廚」得主、

香港「小包包 Little Bao」主廚周思薇,自12月1日起至3日於酒店地下二樓麗晶精品快閃,為期3天的「Regent x Little Bao」快閃活動,各人不僅可以嘗到「 Little Bao」店內最受歡迎的「招牌豬腩包」、「四川炸雞包」、與「抹茶冰包包」,周思薇更以台灣在地食材入饌,為台灣特別設計了全球獨賣的「紫薯佐花生冰包包」,屆時食家饕客還有「食尚吃貨」將可吃到鹹的、甜的,甚至還有冰的「中式漢堡」,超狂、超夯。

「小包包 Little Bao」成立於2013年,主廚周思薇在加拿大出生,在香港及美國成長。她曾經嚮往朝馬術、陶藝家發展,高中升大學時確定了想要成為廚師的志願,雖未被家人接受,但她並沒有因此放棄廚師夢想,於波士頓大學就讀酒店管理系時,就開始在餐廳兼職,畢業後則陸續在香港米其林三星餐廳「BO INNOVATION」等地磨練廚藝,累積了一定能量之後,即創立了風格獨具的「小包包 Little Bao」餐廳。

周思薇擅長以有趣、具試驗性的方式,做出平易近人的美食。「小包包 Little Bao」就是以提供具有台式風情的中式漢堡包而聞名,周思薇發揮創意巧思將東西方美味相互融合後,再「解構、串連、堆疊」,重新演繹出在地卻全球的國際化美食風格,廣受世界廚壇矚目。

周思薇此次受晶華麗晶酒店之邀到台北晶華酒店麗晶精品快閃,預計推出的「食尚中式漢堡」包括:色澤油亮、豐腴不膩口的「招牌豬腩包」、炸得酥脆滋味香辣的「四川炸雞包」、以及酥炸餅皮包裹抹茶冰淇淋並淋上煉乳的「抹茶冰包包」等。至於全球首推的晶華快閃限定版「紫薯佐花生冰包包」,則是以酥炸餅皮包裹紫薯冰淇淋並佐以花生、鹹味焦糖與香菜。

周思薇的創意不只是「做包包」,值得一嘗的還有靈感源自於台灣滷肉飯的「松露薯條」,炸得酥脆的薯條佐以豆豉、醬油與松露和香草燉煮後的醬汁,上述中式漢堡包每個220元起,另有套餐組合每套580元起,可搭配晶華限定臺虎茶精釀啤酒、不醉特調或是氣泡冰茶,是新奇的美味體驗。

(工商)