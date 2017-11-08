NBA》公鹿出手 太陽布雷索鬧劇落幕

2017年11月08日 08:26 中時電子報 盧品青

太陽控衛布雷索(Eric Bledsoe)開季前就在鬧脾氣，不惜挨罰1萬美元也要和球隊攤牌，季初只打了3場比賽就被冷凍至今。所幸球團高層歷經與活塞、金塊談判失敗後，最後仍找到了買家。ESPN「沃神」報導，公鹿決定送出前鋒孟羅(Greg Monroe)與兩支選秀籤來迎接布羅索。

布雷索上季場均21.1分，加上公鹿「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo, 上季22.9分)與米德頓(Khris Middleton, 上季14.7分)，只要布雷索不再鬧彆扭，3人聯手的火力可期。米德頓表示：「我等不及要和布雷索聯手了，他是個優秀的控球者，可以為他自己與大家製造更多進攻機會。」

布雷索是專職的控球後衛，他加盟之後可望減輕字母哥的控球壓力，字母哥是可以打遍4個位置的超級全能球員，他未來如何與布雷索搭配值得關注。換了新環境的布雷索精神大振，公鹿總教練奇德(Jason Kidd)說：「布雷索非常興奮，我們也都很興奮。」

布雷索的合約還剩下兩年2950萬美元，公鹿交出的選秀權是受保護的1支首輪籤與1支二輪籤，其實公鹿從2014年就開始垂涎布雷索了，今日總算得償宿願，太陽隊也終於可以好好打球。

(中時電子報)