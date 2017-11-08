喝酒、沾腥？中信兄弟大整頓真相 傳又是假球！

中信兄弟隊球星林智勝。（本報資料照片）

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中時電子報
中華職棒中信兄弟隊6日宣布釋出球員戰力調整名單，投手林煜清（圖）等多人今年合約屆滿後將不續約。（中央社）

中華職棒中信兄弟象隊風暴不斷，先是季後賽前冰凍5名明星球員，球季結束更大刀一揮砍7人。除了先前傳出的不服洋教頭、比賽喝酒、桃色糾紛，現在更傳出，讓中信球團不得不大整肅的內幕，其實又跟假球有關。

據《壹週刊》報導，中信球團這波大整肅的起因，是有司法人員點名有球員「可能有問題」，提醒球團要注意。

「大師兄」林智勝雖傳出帶頭與總教練史耐德造反，比賽中渾身酒味，但據了解，他被冰凍的主因還是「操守傳聞」。中信球團掌握，林智勝與「可疑人士」密切聯繫，雖沒有直接證據，但之前雨刷集團簽賭案件，林智勝也曾被牽扯，加上中信無法忍受再一次假球風暴，因此雖未直接斬了大師兄，但選擇冷凍他。

鄭達鴻則是遭球團掌握與曹錦輝見面，吃完飯後到制服店續攤；「小飛刀」陳鴻文則是經常換車，前陣子更換了一台400多萬元的中古賓利，中信球團認為他交友複雜。

而投手林煜清同樣有操守傳聞，球團質疑他「實力和表現有差距」，甚至有管理階層對林嗆聲「不要以為你在幹嘛我不知道！」。

而蔣智賢與張正偉，雖被桃色糾紛纏身，但真正讓中信開鍘的原因是和林智勝走得近，也有「不好的傳聞」被掌握。

(中時電子報)

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