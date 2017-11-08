日本殺人魔夜半分屍 鄰居曾感異樣夜夜難眠

友善列印
中時

發生在日本神奈川縣座間公寓的9人分屍案，警方在偵訊中得知，兇手白石隆浩是計劃性殺人、分屍，他供稱「事前在手機上查分屍方法」。與白石聯絡的女性透露，曾在通話中聽到女生微弱的聲音，樓下鄰居則說，半夜3、4點不時聽到異樣的聲響。

白石向警方供稱，他殺的都是想自殺的女性，先告訴她們要陪他們自殺，在房間夾層上吊，等她們進屋後，讓她們吃安眠藥或喝酒，放鬆警戒後才動手殺害。

白石租的房間雖然1個月房租才2萬2千日圓，但因銀行帳戶中必須有定額的存款。白石供稱，8月22日搬進公寓時，有女性匯給他50萬日圓。警方研判，應該是第1個犧牲者，住在神奈川縣的20多歲女性。

警視廳指出，白石今年8月下旬搬到座間公寓前，便在手機上查好分屍的方法，8月中旬陸續買好鋸子、柴刀、錐子繩子，殺害第1個人後又買了保冰箱、塑膠束帶、剪刀、中型冰箱。冰箱中有血液反應，白石供稱，因分屍太花時間，所以將屍體的一部分保存在冰箱。

白石住的是兩樓的木造公寓的2樓，住在他正下方的男性房客對日媒表示，他睡在房間夾層，很貼近天花板，從白石搬來後，就陸續有奇怪的事。

他說:「經常不到10分鐘就沖了3次馬桶。常在夾層聽到咯噹的聲音，而且是半夜3、4點，因為實在太吵了，還踢天花板抗議。」

「還有聞到至今未曾聞過、從水管上來的惡臭，現在想想應該是他正在分屍。」這個鄰居表示，一想到殺人分屍事件，每天都睡不著，真是太噁心了！

警視廳指，9名受害者當中，還有8人身分不明。有3名女高中生，最年輕的是住在群馬縣的15歲女孩，她8月下旬在神奈川縣藤澤市出車站後失蹤，她的電車卡則掉落在小田急線片瀨江之島車站。

福島縣的17歲女高中生也是今年夏天之後失蹤，她的手機電波最後是在神奈川縣座間市附近斷的。

(中時)

全球最多人到訪城市 台北排第14… 川普擬搭直升機訪韓非軍事區 因…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。