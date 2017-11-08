日本殺人魔夜半分屍 鄰居曾感異樣夜夜難眠

2017年11月08日 08:51 中時 黃菁菁

發生在日本神奈川縣座間公寓的9人分屍案，警方在偵訊中得知，兇手白石隆浩是計劃性殺人、分屍，他供稱「事前在手機上查分屍方法」。與白石聯絡的女性透露，曾在通話中聽到女生微弱的聲音，樓下鄰居則說，半夜3、4點不時聽到異樣的聲響。

白石向警方供稱，他殺的都是想自殺的女性，先告訴她們要陪他們自殺，在房間夾層上吊，等她們進屋後，讓她們吃安眠藥或喝酒，放鬆警戒後才動手殺害。

白石租的房間雖然1個月房租才2萬2千日圓，但因銀行帳戶中必須有定額的存款。白石供稱，8月22日搬進公寓時，有女性匯給他50萬日圓。警方研判，應該是第1個犧牲者，住在神奈川縣的20多歲女性。

警視廳指出，白石今年8月下旬搬到座間公寓前，便在手機上查好分屍的方法，8月中旬陸續買好鋸子、柴刀、錐子繩子，殺害第1個人後又買了保冰箱、塑膠束帶、剪刀、中型冰箱。冰箱中有血液反應，白石供稱，因分屍太花時間，所以將屍體的一部分保存在冰箱。

白石住的是兩樓的木造公寓的2樓，住在他正下方的男性房客對日媒表示，他睡在房間夾層，很貼近天花板，從白石搬來後，就陸續有奇怪的事。

他說:「經常不到10分鐘就沖了3次馬桶。常在夾層聽到咯噹的聲音，而且是半夜3、4點，因為實在太吵了，還踢天花板抗議。」

「還有聞到至今未曾聞過、從水管上來的惡臭，現在想想應該是他正在分屍。」這個鄰居表示，一想到殺人分屍事件，每天都睡不著，真是太噁心了！

警視廳指，9名受害者當中，還有8人身分不明。有3名女高中生，最年輕的是住在群馬縣的15歲女孩，她8月下旬在神奈川縣藤澤市出車站後失蹤，她的電車卡則掉落在小田急線片瀨江之島車站。

福島縣的17歲女高中生也是今年夏天之後失蹤，她的手機電波最後是在神奈川縣座間市附近斷的。

(中時)