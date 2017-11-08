馬習會兩周年 蔡主席打了蔡總統一巴掌

2015年馬習會。(資料照)

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中時電子報

2015年11月7日馬習會在新加坡舉行，是兩岸交流的最高峰。當年黨主席蔡英文公開批評馬英九未提及「中華民國」。對比宋楚瑜以中華台北名義參與APEC。資深媒體人楊力表示，「中華台北」不正是民進黨乃至其支持者視為不對等、不尊嚴的名詞？怎麼如今就不視為在國際舞台上被對方用政治框架了？媒體《觀策站》也在臉書寫到當年蔡英文批判馬英九的每一句話，如今用在蔡總統身上，只會凸顯更不堪、更失格、更丟臉的窘境。

楊力在《觀策站》中提到，馬習會時，蔡英文表示「對等尊嚴」、「公開透明」、「不涉及政治前提」是必須遵循的原則；馬習會後，蔡又認為馬習會是在國際舞台上，企圖用政治框架，框限未來在兩岸關係上人民的選擇。

然而，現在蔡政府卻用「中華台北」名義參與APEC，這就不視為在國際舞台上被對方用政治框架了？且用分身以「自然方式」去與交換意見，難道就沒有「以熱臉伺機打遊擊」的疑慮？網友則認為「還英久公道者，英文也」。

在此之前，民進黨北市議員顏若芳也曾批評柯文哲世大運時「台灣」兩個字難啟齒。卻遭網友砲轟「罵好大聲，那去WHA的時候民進黨用什麼名？」痛批「民進黨沒種正名」、「意識形態鬥爭果然還是綠營拿手」。

(中時電子報)

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