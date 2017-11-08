台中監獄逃犯約老婆鹿港晚餐 雙雙落網

台中監獄的受刑人王敏旭逃逸後和妻子會面，昨在鹿港遭逮捕。（吳敏菁攝）

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王妻知情不報，相約吃飯，依藏匿罪嫌被移送。（吳敏菁攝）
台中監獄的受刑人王敏旭逃逸後和妻子會面，兩人7日晚間11點多在鹿港被逮捕。（吳敏菁攝）
台中監獄逃犯與妻約在鹿港吃飯在死巷被逮

被判強盜罪在台中監獄的受刑人王敏旭，6日下午1點多從監獄逃逸，3點多就搭計程車直接回家與妻兒碰面後，躲藏在居家附近的秀水鄉龍騰公園，7日晚上和妻約吃飯，機車雙載，晚上11點半左右，在彰化鹿港被布點員警發現，追逐7公里後，飆到鹿港東崎七巷死巷，雙雙被逮。

彰化警分局莿桐所長侯春發表示，王嫌從外役監逃獄後，就警方研判王男應該會跟家人聯絡，6日晚上6點就到住家了解，王妻辯稱完全不知情，並沒聯絡。其實，當天下午3點兩人就已經碰面了，王一直躲在住家附近龍騰公園。

警方研判兩人會見面，附近密集佈點，7日晚間王和妻兩人電話相約晚餐，妻騎車到公園載王，往鹿港方向，雖都戴口罩，但在鹿港文開書院附近已被員警埋伏認出，開始追逐，最後逮捕，王逕行拘提，王妻則依藏匿罪移送。

王逃逸被逮後，不平當初強盜罪5年判太重，他完全也沒有傷害到被害人，和對方聊天，從對方口袋掏出錢；這次逃逸是不滿臺中監獄的管理，原本在農業部服役，表現好好的，完全沒有違規的情形，卻突然要被調到環境部，在農業部一個月可領2、3000元，調到環境部都是有違規的，每個月才2、300元，他還有兩個小孩要養，怎麼活？監獄內部管理員還嗆他，來就知！實在太不服了。

王更替妻喊冤，表示妻子根本沒藏匿他，妻子是無辜的。王和王妻兩人問訊後，今天上午移送彰化地檢署。

(中時電子報)

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