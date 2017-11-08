照顧雙親身心俱疲 馬世莉撐不住動念跳樓

馬世莉為了照顧年邁的父母身心俱疲。(圖／翻攝youtube)

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中時電子報
／綜合報導

藝人馬世莉近日上《命運好好玩》，談到老年生活規劃，她憶起曾為了照顧年邁的父母，把自己累垮，還要照顧姊姊的孩子，身心俱疲到忍不住跟定居國外家人說：「你們再不回來，我可能哪天就從13樓跳下去」。

馬世莉哥哥因為心肌梗塞過世，其他親人又都住在國外，照顧父母責任就落在她身上，但雙親因為難過哥哥過世，身體大不不如前，父親得腦瘤，開刀後半身不遂，母親又有些憂鬱症，她只好舉家搬到桃園，希望他們心情能比較好一點。

但這是惡夢的開始，因為她不僅要從桃園趕到台北錄影，加上當時2個外籍看護都跑了，她還要照顧姊姊的孩子，常常累到開車在高速高路上還睡著，或是開車到一半，想到爸媽就會一直哭，身心俱疲到終於撐不下去了，她和在國外的姊姊說：「你們再不回來，我可能哪天就從13樓跳下去」。

最後他們開了家庭會議，決定讓父母移居到香港，住在馬世莉姊姊旁邊，可以就近照顧，她繼續工作賺錢，再定期寄錢過去給姊姊來照顧父母。所以看到父母這樣，讓馬世莉也開始擔憂自己老年生活，她也要年輕人趁現在多存錢，將來都會需要用到。

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(中時電子報)

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