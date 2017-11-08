日曜天地攜手時報出版 10萬本回頭書出清大拍賣

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台中市府積極將中區歷史建築及文化景點串聯、打造中區成為文化城中城，中區儼然成為文創聚落！日曜天地OUTLET為呼應市府計畫，力邀台灣最大出版社之一「時報出版」於11月10日至26日舉辦回頭書展，現場10萬本回頭書出清價一律99元，為中部歷年來最大檔期！

為了衝刺人氣、帶動買氣，更於首日（11/10）舉辦限時3小時的封場會促銷，祭出39元限時優惠價，預計吸引逾千名愛書者爭相搶購！

日曜天地表示，「回頭書」指的是出版流程中，出版社將新書鋪貨到市場各個通路，經過一段時間販賣後，卻因各書籍銷售量不一，不一定都能全部賣掉，所以退回出版社，部分則是在搬運過程受到輕微折損，或是在書店陳列期間翻讀、日曬造成小瑕疪而被退回；這些被退回的書，通常因庫存壓力，會以相當低的價格販賣，這些就是回頭書魅力！

日曜天地OUTLET舉辦回頭書展，包括文學、旅遊、生活、財經管理、健康到圖文書等10萬本回頭書，現場全面超低特價1本99元、6本499元；另於首日（11/10）舉辦限時3小時封場會，推出「每本39元」優惠價格，限量1,000本，想參加者，得先至日曜天地官方粉絲專頁報名！

日曜天地強調，此次的回頭書展除了有文學、旅遊、生活等成人書籍外，童書、圖文書、親子書籍品類也相當豐富，適合全家大小一起來買好書；11月18日下午2時還將舉辦「小小文青寶寶搬書樂」活動，限時1分鐘內寶寶們搬多少書，即可通通帶回家。

(工商)

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