給錢就能剝奪人民的土地？被徵收戶權利不如死刑犯

政大地政系教授徐世榮。（中時資料照，黃世麒攝）

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政大教授徐世榮在臉書討論土地徵收的問題本質是什麼，他說政府皆錯誤地將其定義為金錢補償問題，認為只要給錢就可以剝奪人民的土地及房屋所有權，由此造成了非常浮濫的土地徵收，也造成了嚴重的人權侵害。他直言，土地被徵收戶在法律上所享有的權利竟遠遠不如死刑犯！

徐世榮指出，對許多人而言，土地不僅是他們的家園，同時也是他們的生命與尊嚴，浮濫的土地徵收就如同是判處土地被徵收戶死刑，苗栗大埔朱阿嬤、張大哥及桃園航空城呂阿伯都是血淋淋的明證。他說針對死刑犯，給予法院的三級三審、甚且還有非常上訴，社會也給予了高度的關注，許多人進行營救。「讓人欣慰的，在努力了21年之後，我們把徐自強救了回來，也在努力了15年之後，我們也把鄭性澤救了回來」。但他說對於完全沒有犯罪嫌疑的土地被徵收戶，又給予了什麼審查機制及法益？

徐世榮說政府所給予的審查機制叫做「專家委員會」，這個委員會由極少數人組成，其中政府行政官員的數字幾乎佔二分之一，至於其他所謂的的學者專家或是熱心公益人士則都是由首長聘任，因此首長可以完全掌控這個以專業為名的「專家委員會」。徐說就其本質絕非是專業，而是政治與利益，也藉由這樣的機制，首長可以恣意的進行土地徵收，由此，也不斷地判處人民死刑，但是他們卻是完全沒有犯罪。

「該是徹底改變的時候了」。徐世榮說土地徵收是基本人權侵害的課題，是否至少應該要給予土地被徵收戶死刑犯所享有的法益？當土地被徵收戶卑微的要求內政部必須舉辦聽證會，這有過份嗎？內政部憑什麼拒絕？他們沒有犯罪，都是善良老百姓，為什麼他們的權利竟然遠遠不如死刑犯呢？

(中時電子報)

文章來源：徐世榮臉書

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