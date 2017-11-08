《時來運轉》一哥轉隊 溜馬難敵活塞雙雄

溜馬隊歐拉迪波。(美聯社)

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中時電子報
張小赫/運彩分析師、若蕎、H、

談到溜馬我們第一個想到的就是昔日的一哥喬治投奔雷霆，而讓本季的溜馬注定要走重建的路線，但開季打了十場比賽，溜馬出乎眾人意外的打出五成的勝率，也持續在東區保持一定的競爭力。雖然很多人都認為球季才剛開始，溜馬不一定能維持這樣的成績到球季結束，但我認為由於本季東區呈現混亂膠著的局面，所以任何球隊都有機會靠著球員的爆發來打出成績。而目前的溜馬在曾備受期待卻無法打出身價的「選秀探花」歐拉迪波（Victor Oladipo）個人大爆發的情況下，本季溜馬有機會在他的帶領下打出驚艷的戰績，而歐拉迪波也有機會一雪過去的恥辱，向全世界好好證明自己的身手。

開季至今，東區有著很多令人驚艷的球隊，除了剛剛介紹的溜馬，現在要介紹的是更令人難以置信的另一隻球隊活塞，活塞目前以7勝3負的戰績獨居東區二當家的席次。或許很多人會認為現在的活塞只是暫時擁有這樣的席次，等到東區沉睡的霸主騎士甦醒後，活塞就準備名次往後退。但我認為在上個賽季的活塞是因為主力受傷及失常才會意外的掉出季後賽的名單，本季在傑克森（Reggie Jackson）及卓蒙德（Andre Drummond）兩人恢復以往身手的情況下，本季的活塞是很有希望把上季失去的季後賽席次給討回來。

溜馬vs.活塞

本場比賽可以說是東區目前兩隻勝率五成以上的球隊交手，雖然這兩隻球隊開季都同樣有著亮眼的成績，但仔細來看我們可以發現這兩隊都是在主場表現比較優異的球隊。因此這場比賽，我認為有著主場優勢的活塞肯定會毫不猶豫的痛擊對手，因此本場比賽看好活塞讓分過盤。

(中時電子報)

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