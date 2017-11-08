2億鑽石竊案 檢擬以加重竊盜罪通緝3嫌 時效20年

業者提供展場監視器，發現2名外籍人士在周邊逗留，疑為預謀犯案。（業者李承倫提供）

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侏羅紀寶石展出1克拉阿蓋爾紅鑽（The Kimberley Red）。圖／業者提供

世貿一館「台灣珠寶首飾展」驚傳2億元鑽石竊案，檢警查出3名南美籍男女嫌犯涉案，雖發拘票拘提，但3嫌已離境，檢警若拘提3嫌不到案，台北地檢署將以犯罪行為人逃匿為由，依加重竊盜發布通緝，再透過管道請求國際刑警組織等機關協助追緝，追訴權時效20年。

世貿珠寶展2億鑽石竊盜案 3嫌已經出境

問路擋警視線 閃偷2億珠寶

檢方透露，如果3嫌是直接將鑽石夾帶闖關出境，而未將鑽石變現而隱匿的話，恐怕不構成洗錢罪，僅違反攜帶鉅額珠寶，未依法申報的行政規定，屬於行政裁罰，不構成洗錢罪的刑責。

檢警追查2億元鑽石竊案，懷疑有6男2女外國籍竊賊涉案，目前根據相片比對出2男1女共3嫌，其中1男1女為哥倫比亞籍，1男為墨西哥籍，但檢警查出身分，欲開拘票拘提時，哥籍1男已抵達杜拜，正轉往土耳其，墨西哥1男及哥籍1女則到香港，刑事局國際科正了解詢問中。

據了解，目前鎖定的3嫌雖已離境，但並非表示其餘5嫌還在台灣，檢警目前尚不知其身分，究竟他們是否出境還是在台灣，以及鑽石是否仍在台灣，檢警都還在釐清。

法界人士說，3嫌涉及重大竊盜案，是結夥3人以上犯案，涉嫌刑法231條加重竊盜罪，刑度不高，刑度為6月以上、5年以下有期徒刑，最重只能判5年。

如果日後檢方依加重竊盜罪通緝3嫌，依刑法規定，最重本刑3年以上，追訴權為20年，因此犯下2億鑽石竊案的3嫌，追訴權為20年。

(中時)

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