宜蘭廢除違規農舍重稅 林聰賢：加稅程序不完備

農委會主委林聰賢今赴立院接受預算審查。（楊騰凱攝）

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宜蘭縣政府去年對違規農舍加徵房屋稅，但代理縣長陳金德昨日宣布加徵不適法，將退還4500萬元，外界解讀是打臉農委會主委林聰賢在宜蘭縣長任內的政策。對此，林聰賢表示，當初加稅程序不完備，已有向縣民致歉過，尊重陳金德退稅的做法。

宜蘭新代理縣長陳金德昨日主持上任後的第一場縣務會議，會中鎖定「違反農地農用加成課徵房屋稅」以及「地價稅調漲」討論。由於宜蘭縣違規農舍加成課徵房屋稅缺乏法源依據，陳金德決定連同計息退稅4500萬元，以平息民怨。

林聰賢表示，11月份是地價稅徵收的季節，就行政程序而言，對於人民的權利或義務，有相對限縮，或多要求的時候，一定要有完成相關的行政程序，事前對外預告法規措施，去年加稅時的行政措施確實不夠完備，導致民眾接到稅單後產生很多疑慮，他也主動向民眾致歉，是稅務機關跟地政機關，沒把細節做好，尊重陳金德為了要讓程序更完備的做法，此事並非打臉，或推翻他過去的政策。

林聰賢指出，在農地農用的原則下，對全台灣農地、農民，都應該給予尊重，所以政府制度上的設計價值觀，給予農地農用免稅，大家要服從此價值觀建立的法規制度，當時之所以加稅，就是有農舍已經違規經營餐廳，違規經營賣場，等非農用範圍，對於守法農民而言，這樣的情形不符合公平正義的原則，自然不能免稅。

林聰賢表示，但去年宜蘭做出全台最嚴的管理引發反彈，所以也要誠實面對問題，不過，現在農舍興建已經回到常態，沒有過去那樣龐大的數量，可見民眾對農地農用的政策比較清楚，現在農地違規使用的資訊平台都已經上線了，所以會繼續指導各地方政府，落實管理農地農用。

(中時)

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