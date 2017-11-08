圖輯》2017世界小姐於海南三亞登場 126國佳麗爭艷

2017世界小姐總決賽將於本月18號登場，今年也移師海南三亞舉辦。（圖/中新社）

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中時電子報

據大陸新浪網報導，來自全球的126位各國世界小姐，於日前抵達海南三亞開展巡遊活動，拉開了第67屆世界小姐總決賽的序幕。搭乘花車沿著三亞灣「椰夢長廊」巡遊，向沿路民眾展示美麗風采，並乘坐海上巴士遊覽三亞東島和西島美景。從2003年第53屆總決賽進入中國開始，分別在2004、2005、2007、2010和2015年多次來三亞，今年是世界小姐總決賽第七次在三亞舉辦，本屆世界小姐後冠則將於18日出爐！

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被譽為與環球小姐、國際小姐和地球小姐並列，世界四大選美活動之一的世界小姐選美大賽，於1951年由愛瑞克·莫里（Eric Morley）在英國創立，每年一度從百餘國佳麗中選出拔尖者獲得后冠。比賽內容包含比基尼展示、超模決賽、才藝決賽、體育競技和美麗心智等項目，共分為六大地區，包含北歐地區、南歐地區、亞太地區、加勒比地區、美洲區和非洲地區。而香港超級明星張曼玉，也曾參加1983年世界大姐大賽獲得第十五名。

來自全球各國的126名佳麗，齊聚三亞參加世界小姐總決賽。（圖/中新社）
2017年世界小姐決賽在三亞亮相，眾多佳麗爭奇鬥艷。（圖/新華社）

本屆世界小姐參賽佳麗，先前於黃山景區體驗木雕手工。（圖/新華社）
代表澳門出賽的藍婉玲，站在車上與民眾揮手。（圖/中新社）

三亞市副市長戴玉明致詞時表示，14年來，世界小姐提高了三亞的知名度，促進了本地旅遊產業的發展，為三亞走向世界、聚焦全球打開了窗戶。而這126名佳麗，未來幾日還將前往三亞南山、蜈支洲島、崖州古城、中心漁港、天涯海角、大小洞天、森林公園、半山半島等景區景點開展巡遊活動，擔任三亞最美麗的代言人。

(中時電子報)

文章來源：第67屆世界小姐總決賽三亞啟動 眾佳麗巡遊展風采

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