永豐金弊案 北檢追加起訴何壽川連襟劉思誠

2017年11月08日 10:24 中時 陳志賢

台北地檢署偵辦永豐金弊案，8月依違反銀行法等罪起訴永豐金前董事長何壽川等19人，並對何求刑12年，涉案何壽川連襟、前元太科技董事長劉思誠因未到案一度遭通緝，日前主動與檢方聯繫，自美國搭機返台接受偵訊，因劉認罪，檢方諭令300萬元交保，台北地檢署8日依違反證券交易法特別背信、財報不實、刑法偽造文書追加起訴劉思誠，併案北院審理。

據了解，劉思誠到案後，全部認罪，由於目前台北地院審理永豐金案，何壽川仍否認犯罪，因此劉思誠的證詞，是否對何不利，值得觀察。

據指出，68歲劉思誠畢業於台大數學系，後赴美取得紐約大學電腦博士學位，並自行創立電腦公司。在美生活27年的他原無意返台工作，後來因何壽川的一句話：「我需要你的幫忙」而毅然返台，2005年間接下元太科技董事長，不料如今捲入弊案。

檢方指控，何壽川涉嫌在任內與三寶集團董事長李俊傑共謀，由何指示下屬在無擔保品的情況下，違法融資予三寶集團，另以預付租金名義挪用永豐餘投控、元太科技資金，投資李位在大陸上海的1788大樓，總計動用逾2.57億美元進行個人投資。另劉思誠是配合何壽川指示，以元太科技子公司名義租1788大樓，並匯850萬元美金給三寶集團。

北檢今年8月依違反銀行法起訴何壽川等19人，並對何求刑12年，前元太科技董事長劉思誠因未到案遭通緝。全案移審後，台北地院裁定何以4億元交保。

9月27日，劉思誠主動到案，檢方考量劉認罪，訊後諭令300萬元交保，至於三寶集團董事長李俊傑則仍未到案，檢方通緝中。

(中時)